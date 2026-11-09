Még nem dőlt el, hogy jönnek-e a használt svájci vonatok, új közbeszerzést írtak ki a karbantartásukra

Új közbeszerzési eljárást írtunk ki a Svájcból beszerezni tervezett, használt, legfeljebb 93 db Stadler GTW motorvonat 15 éves, hosszú távú karbantartására – írja közleményében a MÁV-csoport. Eszerint „a Közlekedési és Beruházási Minisztérium döntése értelmében a vasúttársaság csak akkor szerződik le a járművekre, ha a fenntartási költségek terén valóban előnyös, versenyképes ajánlat érkezik”.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium 2025-ös döntése értelmében a MÁV legfeljebb 93 darab használt Stadler GTW motorvonat megvásárlását tervezte Svájcból. A járműflotta mintegy 14 000 új ülőhely-kapacitást jelentene a hazai vasúti járműállományban, jelentősen javítva az utazási komfortot.

A használt járművek adásvételi szerződésének hatályba lépéséhez azonban a közlemény szerint szükség van a szerelvények hosszú távú karbantartásának költséghatékony biztosítására is. A MÁV a korábban beérkezett ajánlatot részletesen megvizsgálta, azt versenyképtelennek és túlárazottnak találta.

Ezért Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter szeptemberben – mint azt a 444 is megírta – Lázár János építési és közlekedési miniszter vonatkozó utasítását visszavonta.

Vitézy Dávid vonatozik a Parlamentben Fotó: Németh Dániel/444

A minisztérium álláspontja szerint „használt járműállományt kizárólag akkor szabad vásárolni, ha a vételár és a teljes élettartamra számított üzemeltetési költség együttesen is felelős, jó üzletet jelent a magyar adófizetőknek és a vasúttársaságnak. A magyar állam nem fogad el kirívóan drága feltételeket csak azért, hogy a beszerzés formálisan teljesüljön.”

Aj közbeszerzési eljárás célja tehát az, hogy „a 15 éves karbantartási időtartamra a korábbinál lényegesen kedvezőbb pénzügyi feltételek szülessenek”.

A járműbeszerzésről az új közbeszerzési eljárás eredménye alapján – azzal együtt – születik majd döntés, zárja a közleményét a MÁV-csoport.

Vitézy a korábbi miniszteri utasítás visszavonásakor azt írta: Lázár János április 9-én, három nappal az országgyűlési választások előtt utasította a MÁV-ot a karbantartási szerződés megkötésére. A MÁV vezetése viszont az utasítást nem hajtotta végre, mert a használt járművek karbantartása kirívóan drága lett volna.