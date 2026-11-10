Alkotmányos vádeljárást kezdeményeztek hadügyminiszter ellen az amerikai kongresszusban

Alkotmányos vádeljárást kezdeményezett hétfőn a kongresszusban Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter ellen egy demokrata párti képviselő, aki az iráni háború és annak lebonyolítása miatt bírálta Donald Trump miniszterét. „Hegseth miniszter a belé helyezett bizalommal ellentétesen járt el védelmi miniszterként (...) nagy kárt okozva a jog és az igazság ügyének, valamint nyilvánvalóan az Amerikai Egyesült Államok népének is” – indokolta Thomas Massie képviselő az impeachment megindítását. A Kentucky államban megválasztott Massie a republikánus elnök kérlelhetetlen bírálójának számít az amerikai törvényhozásban.

Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter Fotó: ALEX WONG/Getty Images via AFP

A politikus szerint a miniszter törvényt sértett azzal, hogy kongresszusi jóváhagyás nélkül indította el az iráni háborút. Azt is a szemére veti, hogy figyelmen kívül hagyta a polgári áldozatok számát a lehető legkevesebbre csökkentő törvényeket. Példaként a dél-iráni Minab elleni légitámadást említette, amelyben egy általános iskolát ért találat 120 gyermek életét oltotta ki a konfliktus első óráiban.

Pete Hegsethet bírálják „a bírósági tárgyalások nélküli kivégzések” miatt is, de nem az iráni háborúval összefüggésben. Az amerikai hadsereg légitámadásokat hajtott végre a Karib-tenger és a Csendes-óceán térségében kábítószer-kereskedők hajói ellen, amit nemzetközi jogi szempontból különösen erős bírálat ért. Thomas Massie Nicolás Maduro venezuelai elnök elfogásával kapcsolatban említést tett „szuverén külföldi vezető elrablásáról” is.

A hatalmas demokrata sikert hozó félidős választások eredménye ellenére a republikánusoknak a jövő év elejéig többségük van mind a képviselőházban, mind a szenátusban. Ennek ellenére a képviselőházban, ahol a vádeljárást egy hét leforgása alatt szavazásra kell bocsátani, reális esély van az elfogadására, miután Hegseth egyes republikánusok körében is népszerűtlen. A szenátusban viszont kétharmados többségre van szükség a menesztéséhez; ekkora demokrata többség még a félidős választások eredményével együtt sincs.