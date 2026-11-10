Bizalmi szavazást kért maga ellen a debreceni színház igazgatója, kétharmaddal küldték el a színház éléről

Rendkívüli társulati ülést hívott össze, és anonim bizalmi szavazást kért maga ellen Vadász Dániel, a debreceni Csokonai Nemzeti Színház tavaly ősszel kinevezett igazgatója, miután vasárnap a térség tiszás képviselője, Tompa Enikő kulturális államtitkár már lemondásra szólította fel őt, hétfőn pedig a Szikra Mozgalom helyi aktivistái tartottak sajtótájékoztatót többek között egy 200 millió forintos NKA-pályázatról és a színházi dolgozók negatív tapasztalatairól.

Vadász most arról számolt be, hogy kétharmaddal küldték el a színház éléről: