Bizalmi szavazást kért maga ellen a debreceni színház igazgatója, kétharmaddal küldték el a színház éléről

Rendkívüli társulati ülést hívott össze, és anonim bizalmi szavazást kért maga ellen Vadász Dániel, a debreceni Csokonai Nemzeti Színház tavaly ősszel kinevezett igazgatója, miután vasárnap a térség tiszás képviselője, Tompa Enikő kulturális államtitkár már lemondásra szólította fel őt, hétfőn pedig a Szikra Mozgalom helyi aktivistái tartottak sajtótájékoztatót többek között egy 200 millió forintos NKA-pályázatról és a színházi dolgozók negatív tapasztalatairól.
Vadász most arról számolt be, hogy kétharmaddal küldték el a színház éléről:
„A Csokonai Nemzeti Színházban megtartott bizalmi szavazáson 73 fő támogatta, 160 fő pedig nem támogatta igazgatói munkám folytatását.
A szavazás eredményének megfelelően a holnapi napon egyeztetést kezdeményezek munkáltatómmal, munkaviszonyom közös megegyezéssel történő megszüntetése kapcsán.
Kiemelt figyelmet fogunk arra fordítani, hogy a következő igazgatói ciklus elindulásáig biztosított legyen a Csokonai Nemzeti Színház Debrecen működése, és szakmai munkája zavartalanul folytatódjon.
Köszönöm mindazoknak, akik bizalmukkal és munkájukkal támogattak az elmúlt időszakban.”
A színház dolgozói túlterheltségről és feszültségekről számoltak be, a Szikra Mozgalom debreceni aktivistája szerint pedig megkérdőjelezhető NKA-támogatások köthetők a Vadász Dániel által vezetett színházhoz.