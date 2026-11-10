Kármán Andrásék elemzik az államfő indítványát, amivel az Alkotmánybírósághoz fordult a vagyontörvény miatt

gazdaság

Már hétfőn megkezdték a Pénzügyminisztériumban annak az indítványnak a részletes elemzését, amit a köztársasági elnök aznap nyújtott be az állami vagyon és az állami hátterű finanszírozás védelméről szóló törvénymódosítás az Alkotmánybíróságnak, közölte a pénzügyminiszter. Az államfő azért nem írta alá a parlamenten villámtempóban átvert, november 3-án elfogadott törvényt, mert két ponton is aggályosnak látta a jogszabályt alkotmányossági szempontból.

Fotó: Németh Dániel/444

Egyrészt a zártkörű befektetési alapok kezelésének átvételét úgy szabályozták újra, hogy az Baka András szerint sértheti a jogbiztonságot, a már megkötött szerződések védelmét, valamint a kisebbségi befektetők és az alapkezelők tulajdonhoz és vagyoni értékű jogokhoz fűződő jogait. Másrészt a törvény bizonyos esetekben megszüntetné azt a régóta fennálló kötelezettséget, hogy aki jelentős befolyást szerez egy részvénytársaságban, annak vételi ajánlatot kell tennie a kisebb részvényesek részvényeire. Az államfő szerint ez sértheti a kisebbségi tulajdonosok jogait, különösen azokét, akik már a törvény hatálybalépése előtt is rendelkeztek részvényekkel. Emiatt a tőzsdei kisbefektetők is megfogalmazták aggályaikat, kérve az elnököt, hogy ne írja alá a törvényt.

Az államfő a beadványában emellett kifogásolta a törvény elfogadásának körülményeit is, vagyis azt, hogy a törvényjavaslat benyújtása és megszavazása között mindössze 26 óra telt el.

A pénzügyminiszter közleménye megjegyzi: azon túl, hogy elemzik az államfői beadványt, a kormány továbbra is „fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy… céljai nem változtak: az elmúlt másfél évtized gyakorlatával szemben biztosítanunk kell az állami vagyon, vagyis a magyar emberek közös vagyonának védelmét, mérsékelni kell az állami finanszírozással járó kockázatokat, és átláthatóvá kell tenni az állami finanszírozási formákat”.

gazdaság köztársasági elnök baka andrás állami vagyon tőzsdei kisbefektetők alkotmánybíróság pénzügyminisztérium részvénytársaság kisebbségi tulajdonosok zártkörű befektetési alapok
Kapcsolódó cikkek

Baka András nem írta alá a NER-cégek miatt született állami vagyonról szóló törvényt

A köztársasági elnök az Alkotmánybírósághoz fordul.

Fődi Kitti
belföld

„Botrányos és jogellenes” – a kisbefektetők kiborultak a NER-cégek miatt született új törvényen, azt kérik az államfőtől, ne írja alá

Érdekvédelmi szövetségük szerint a törvénnyel vége a legfontosabb kisbefektető-védelmi előírásnak.

Haász János
gazdaság