Kirabolták két Railjet étkezőkocsiját a Keletiben

Kedd reggel két Railjet szerelvény nem tudott elindulni a Keleti pályaudvarról, mert ismeretlenek mindkét szerelvény étkezőkocsiját feltörték az éjjel.

Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója azt írta a Facebookon, hogy az elkövetők az utasterekben is károkat okoztak. „Ennek pedig az lett az eredménye, hogy reggel nem tudtuk őket menetrend szerint forgalomba állítani. Utasok százainak okozva ezzel bosszúságot, késést, felborult terveket. Az ügyben rendőrségi helyszínelés zajlik, és a MÁV is vizsgálatot indít.”

Fotó: BALINT SZENTGALLAY/NurPhoto via AFP

A rendőri intézkedés miatt a 6:30-kor Bécs, Sargans felé induló Railjet nem közlekedett. A 9:30-kor Münchenbe induló Railjet pedig 30 perces késéssel indult.