Magas rangú amerikai katonát tartóztattak le Angliában, orosz kémkedéssel vádolják

Őrizetbe vette az amerikai hadsereg egyik magas rangú katonáját a brit terrorelhárítás Angliában – adta hírül kedd este a BBC.

A londoni Metropolitan Rendőrség szerint a 41 éves férfit kedden tartóztatták le Gloucester közelében. Azzal gyanúsítják, hogy megszegte a nemzetbiztonsági törvényt és Oroszországnak kémkedett – közölte a hatóság.

A hírre reagálva az FBI megerősítette, hogy a letartóztatás hátterében kémkedés gyanúja áll. A rendőrök két helyszínen is házkutatást tartanak Gloucestershire-ben. A BBC cikke szerint az Egyesült Királyság terrorellenes rendőrsége szorosan együttműködik az amerikai hadsereggel és az FBI ügynökeivel.

Az FBI igazgató Kash Patel szerint ez a kémkedés gyanújával történt letartóztatás a „lehető legmagasabb szintű aggodalomra” ad okot, mind az Egyesült Államok, és szövetségeseik számára egyaránt.

A terrorelhárítás nevében Vicki Evans rendőrfőkapitány-helyettes is nagy szavakat használt, az akciót „jelentősnek” nevezte, és aláhúzta, hogy „a vádak súlyosak”.

Az amerikai hadsereg Elhárító Parancsnokságát vezető Sean Stinchon dandártábor szerint egy érzékeny információkkal megbízott, magas rangú katonáról van szó, akinek leleplezése újabb bizonyítéka annak, hogy a szövetségi rendszerbe beszivárgó fenyegetések igenis valósak, és az elhárításnak tovább kell dolgoznia hasonló elemek felderítésén. (BBC)

(A címlapi kép a Metropolitan Police korábbi intézkedése során készült, 2026 szeptember 28-án, az illusztráció.)