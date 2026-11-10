Telex: Orbán Áronék még azután is csaptak be vietnámiakat, hogy a hatóságok már tudtak a bizniszeikről

A Telex azt írja, hogy egy Orbán Áron érdekeltségébe tartozó cég nevében még tavaly februárban is vettek fel pénzeket olyan vietnámiaktól, akiknek azt ígérték, hogy segítenek nekik vízumot szerezni és foglalkoztatják őket.

A lap birtokába került dokumentumok alapján Orbán Áron és az egyik társa a BNN Santosha nevű közös cégük nevében azután is folytatta a vízumbizniszt, hogy az a nyilvánosság előtt 2024 őszén ismertté vált, és a Központi Nyomozó Főügyészségnél (KNYF) már tudtak a társaság ügyeiről, hiszen még azon a nyáron meg is hallgatták az egyik sértettet.

2024 októberében szivárgott ki egy hangfelvétel, amik a volt miniszterelnök testvére a Miniszterelnöki Kabinetirodában Héjj Dáviddal, Orbán Viktor egyik intézőemberével beszélget. A hangfelvétel arról árulkodott, hogy Orbán Áron és társai vízumügyek intézésében érdekeltek, de vannak olyan vízumkérelmeik, amiket a hatóságok blokkolnak.

A Telex akkor kiderítette, hogy Orbán Áron és társai jó pénzért vietnámiaknak intéznek vízumokat. Az is kiderült, hogy az Orbán Áronhoz köthető Multi Shoot nevű cég a pécsi egyetemen olyan „miniképzést” indított, ahová szintén Vietnámból érkeztek „diákok”, akik közül többen a képzés után az EU-ban maradtak, vagy eleve el se mentek a képzésre, hanem egyből mentek a schengeni övezeten belül nyugatra.

A Telex a most megszerzett dokumentumok alapján azt írja, Orbán Áronék a hangfelvétel nyilvánosságra kerülése után sem álltak le a vízumbiznisszel, pedig ekkor már tudniuk kellett, hogy senkinek sem tudnak vízumot és így munkát intézni.

A Telex nemrég kapcsolatba tudott lépni olyan vietnámiakkal, akik azt állítják: sok pénzt fizettek a cégnek, hogy a BNN Santosha munkát ad nekik és intézi az ehhez szükséges vízumokat, egyiküknek a lap szerint közvetlen rálátása volt Orbán Áronék ügyleteire is, és azt mondta, a sértettek nem mertek a hatósághoz fordulni.

Orbán Áron őrizetbe vétele az NNI 2026. november 9-i felvételén. Fotó: police.hu

Orbán Áron 2004-ben, 27 évesen, 200 ezer forint pénzbeli hozzájárulásból indította el első vállalkozását, az Ideális Áron Bt.-t. A Fidesz elnökének 14 évvel fiatalabb testvérét hétfőn a Gyorskocsi utcai fogdába vitték, miután a Nemzeti Nyomozó Iroda és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal embercsempészés és befolyással üzérkedés ügyében eljárást indított ellene és három társa ellen. Azóta kezdeményezték a letartóztatásukat.