Trump szerint „rendkívül valószínűtlen”, hogy az Egyesült Államok újabb támadást indítson Irán ellen

Donald Trump washingtoni sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy „Irán katonailag gyakorlatilag már nem tényező”, és „pozitív pillanat” tapasztalható az iráni háború lezárását célzó tárgyalások terén. Az amerikai elnök azt mondta, „rendkívül valószínűtlen”, hogy az Egyesült Államok újabb támadást indítson Irán ellen, de „teljes harckészültségben” állnak arra az esetre, ha a körülmények megváltoznának.

Azt is megkérdezték az elnöktől, hogy akkor miért nem jelenti be hivatalosan a háború végét. Azt válaszolta, hogy az Egyesült Államok egyes Öböl-menti szövetségeseit továbbra is fenyegetheti iráni agresszió, róluk pedig gondoskodniuk kell.

Donald Trump Fotó: Sipa USA/Sipa USA via Reuters Connect

Trump hétfőn fogadta a Fehér Házban Mohammed bin Abdul Rahman Ál Száni katari miniszterelnököt. Az elnök szerint „kiváló tárgyalást” folytattak az iráni háború lezárását célzó tárgyalásokról. A katari vezető a találkozó után azt írta, hogy „pozitív megbeszéléseket” folytatott Trumppal és J. D. Vance alelnökkel egy megállapodás eléréséről és a régiós béke megteremtéséről.

Az amerikai választók az iráni háború miatt is megbüntették a republikánus pártot a félidős választáson. Trump a vereség után adott első nagyinterjújában arról beszélt, hogy semmit sem bánt meg az Irán elleni támadásból, viszont elismerte, hogy a választók rövid távon talán nem ítélik meg kedvezően a háborút. „Azt hiszem, történelmi távlatból ez nagyon jó döntésnek fog bizonyulni. A ma és a holnap szempontjából jó döntés? Talán nem” – mondta. (via BBC)