300 olasz iskolában volt bombariadó

Több száz oktatási intézményt ürítettek ki bombariadó miatt szerdán Olaszország-szerte, miután az iskolák fenyegető üzenetet kaptak. Az e-mailben küldött üzenet egyszerre érkezett meg Róma, Milánó, Torinó, Firenze, Bologna, Nápoly, Palermo, Bari, Cagliari és más városok különböző szintű iskoláiba. Egyedül az olasz fővárosban tizenkét oktatási intézmény kapott fenyegetést.

Fotó: FILIPPO MONTEFORTE/AFP

Giuseppe Valditara oktatási miniszter szerint mintegy 300 iskolát evakuáltak. Az épületeket azonnal evakuálták: a diákokat a tanárok az iskolától biztonsági távolságra helyezték, kisebb tanulók esetében értesítették a szülőket. Jelenleg az oktatási intézmények átvizsgálása folyik tűzszerészekkel, és a postarendőrség is megkezdte munkáját. A fenyegetés az olaszok „megsemmisítését” hangoztatja, valamint Giorgia Meloni miniszterelnök meggyilkolását. A nyilvánosságra hozott üzenet aláírója ugyanaz, aki korábban többek között európai tévétársaságokat fenyegetett robbantással.

Az iskolák elektronikus postacímére egyszerre érkezett üzenet aláírójaként Mikhail Andropov neve szerepel, ami az olasz sajtó szerint a Szovjetunió 1982 és 1984 közötti vezetőjét idézi. A név mellett szerepel a „Vilayat Misogistan” jelige is. A fenyegetés szerint az iskolai épületekben műanyag zacskóban nagy erejű távirányított pokolgépet rejtettek el, amelynek robbanásával „belőletek csak csontok és véres pép marad”. Az üzenet hangoztatja, hogy bombát helyeztek el az olasz miniszterelnök járművében is, és hozzáteszi, hogy a túlélőkkel késsel végeznek.

A hatóságok közlése szerint az email a tajvani Da-Yeh Egyetemről érkezett. Az oktatási miniszter a La7 kereskedelmi televízióban azt mondta, a fenyegetések mögött „stratégia húzódik, de jelenleg nehéz elképzelni, kiről van szó. A hatóságok lázasan dolgoznak, az ügyészség is nyomoz, de világos, hogy védekeznünk kell, a biztonság megerősítése elengedhetetlen”. (MTI)