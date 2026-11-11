Az NVVH bevédte a nyomkövető kutyát Seszták Miklóséktól

„A büntetőeljárásban szabadon alkalmazható minden bizonyítási cselekmény. Ebből következik, hogy a keresőkutya jelzése bizonyítási cselekményből származó bizonyítékként értékelhető. A szakértő azonban a szakvéleményében a kompetenciáján túllépve nem szakkérdésben, hanem jogkérdésben nyilatkozott akkor, amikor azt állította, hogy a keresőkutya jelzése nem bizonyíték”

– így reagált a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal az MTI-n megjelent szerdai közleményében Seszták Miklós védelmének állítására, mely szerint semmit nem jelent, hogy a nyomkövető kutya ugatni kezdett a házkutatás alatt a Sesztákhoz köthető széfnél, amelyben 9 milliárd forintot is tarthatott a volt miniszter. Seszták ügyvédje szerint a bíróság más döntést is hozhatott volna a letartóztatás meghosszabbításával kapcsolatban október végén, ha idejében eléjük kerül a szakvélemény.

A bekért szakértői vélemény szerint a keresőkutya jelzése nem bizonyíték, hanem mindössze információ a nyomozó hatóság részére. Az NVVH azonban azt írta: a vonatkozó kormányrendelet a bűnügyi szolgálati kutya igénybevételét, tevékenységét, tevékenységének eredményét, a szagazonosítást a bizonyítási cselekmények között sorolja fel.

A hatóság szerint a bíróság a volt miniszter letartóztatásának meghosszabbításakor a keresőkutya jelzéséről csak azt állapította meg: a páncélszekrény ajtajának zárszerkezeténél a bűnügyi keresőkutya jelzést adott – ezt pedig a szakvélemény is alátámasztotta. Éppen ezért úgy gondolják, nem megalapozott Seszták védőjének érvelése, amiben ő arról írt, hogy a szakvélemény alapján a bíróság más döntést hozhatott volna. „A letartóztatás meghosszabbítását nem a keresőkutya jelzése indokolta, hanem egyebek mellett az, hogy a bizonyítás veszélyeztetése vagy meghiúsítása továbbra is fennáll, különösen mert a bűnös úton szerzett pénz felkutatására tett intézkedések ezidáig nem vezettek eredményre” – tették hozzá.