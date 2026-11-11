Bessent pénzügyminiszter Washingtonból egy katonai bázisra költözött, miután az iráni vezetés halálosan megfenyegette

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Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter nemrégiben átköltözött washingtoni lakhelyéről egy amerikai katonai bázisra, miután az iráni rezsim halálosan megfenyegette – írta meg a Reuters amerikai belsős forrásokra hivatkozva. Bessent augusztus óta vezeti azt a kampányt, amely Iránt és partnereit sújtó szankciókkal és gazdasági nyomásgyakorlással próbálja rávenni Iránt, hogy tegye lehetővé a hajózást a Hormuzi-szorosban.

Scott Bessent
Fotó: MARIO TAMA/Getty Images via AFP

A lap forrásai szerint akkoriban kezdtek el igazán aggódni Bessent biztonságáért, amikor a Wall Street Journal a pénzügyminiszter januári kinevezése után képeket tett közzé a 12,5 millió dollárért vásárolt kúriájáról. „A médiának kötelessége felelősségteljesen cselekedni a közszolgák ellen irányuló egyre növekvő fenyegetések közepette” – mondta a Reuters forrása.

A New York Timesnak nyilatkozó amerikai tisztségviselők szerint ugyanakkor Irán igen korlátozottan tudna csak nagyobb támadásokat végrehajtani az Egyesült Államokban.

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