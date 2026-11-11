Bessent pénzügyminiszter Washingtonból egy katonai bázisra költözött, miután az iráni vezetés halálosan megfenyegette

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter nemrégiben átköltözött washingtoni lakhelyéről egy amerikai katonai bázisra, miután az iráni rezsim halálosan megfenyegette – írta meg a Reuters amerikai belsős forrásokra hivatkozva. Bessent augusztus óta vezeti azt a kampányt, amely Iránt és partnereit sújtó szankciókkal és gazdasági nyomásgyakorlással próbálja rávenni Iránt, hogy tegye lehetővé a hajózást a Hormuzi-szorosban.

Scott Bessent Fotó: MARIO TAMA/Getty Images via AFP

A lap forrásai szerint akkoriban kezdtek el igazán aggódni Bessent biztonságáért, amikor a Wall Street Journal a pénzügyminiszter januári kinevezése után képeket tett közzé a 12,5 millió dollárért vásárolt kúriájáról. „A médiának kötelessége felelősségteljesen cselekedni a közszolgák ellen irányuló egyre növekvő fenyegetések közepette” – mondta a Reuters forrása.

A New York Timesnak nyilatkozó amerikai tisztségviselők szerint ugyanakkor Irán igen korlátozottan tudna csak nagyobb támadásokat végrehajtani az Egyesült Államokban.