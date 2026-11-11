Ruff Bálint jövő hétre összehívná a parlamentet, költségvetésről és amerikai atomenergia-programról vitáznának

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Háromnapos rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett Ruff Bálint, hogy a jövő évi költségvetésről, a magyar-amerikai atomenergia-programról és az EU-s balkáni békefenntartó műveletben való magyar szerepvállalásról mielőbb tárgyalhassanak – derült ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter indítványából.

Ruff Bálint a parlamentben.
Fotó: Németh Dániel/444

Ruff jövő hét hétfőre, keddre és szerdára is javasolja a parlament összehívását Forsthoffer Ágnes házelnöknek. A beadvány szerint azért volna szükség már a jövő héten megtárgyalni a költségvetésről szóló, illetve az annak megalapozásához szükséges törvényjavaslatot, hogy azt mielőbb el tudják fogadni.

Az októberben benyújtott 2027-es költségvetésről többek között a Dohánygyár múlt heti adásában is foglalkoztunk Virovcáz Péter, az ING vezető elemzőjének segítségével.

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