Dohánygyár #14: Eleve hendikeppel indul a jövő évi költségvetés, és még azt se tudjuk, mi fog történni

Múlt hét pénteken két fontos esemény is történt a magyar gazdaságban. Reggel közzétette a statisztikai hivatal a harmadik negyedévről, tehát már teljes egészében a Tisza-kormányzásra eső időszakról szóló GDP-adatot, majd éjszaka benyújtotta a Pénzügyminisztérium a költségvetési törvény tervezetét. A Fidesztől megörökölt és toldozott-foltozott idei büdzsé után ez a törvényjavaslat már teljes egészében szintén a Tisza-kormányé.
A Dohánygyár mai adásában Virovácz Péterrel, az ING vezető elemzőjével ezt a gazdaságpolitikai szempontból „sűrű pénteket” járjuk körül.
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Kérdés, kérés, javaslat, meglátás → dohanygyar@444.hu
A Dohánygyár korábbi adásait itt lehet böngészni/hallgatni.
Hang: Botos Tamás/444, címlapkép: Kiss Bence
Az elemzők szerint a mezőgazdaság válsága, és így gazdaságot fékező hatása az eddig gondoltnál is nagyobb lehetett.
Volt olyan piaci elemző, aki nem tartotta elképzelhetetlennek, hogy negyedéves szinten csak stagnálni fog a magyar gazdaság. Hát így is történt.
Az „igazságosság és a fejlődés” költségvetésének 349 oldalas tervezetét már bárki böngészheti.
De azért még összejöhet. Egy csomó mindent nem tudunk még, de amit igen, az alapján valóban igazságosabb irányba fordult a magyar állam.
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