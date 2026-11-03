Dohánygyár #14: Eleve hendikeppel indul a jövő évi költségvetés, és még azt se tudjuk, mi fog történni

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Múlt hét pénteken két fontos esemény is történt a magyar gazdaságban. Reggel közzétette a statisztikai hivatal a harmadik negyedévről, tehát már teljes egészében a Tisza-kormányzásra eső időszakról szóló GDP-adatot, majd éjszaka benyújtotta a Pénzügyminisztérium a költségvetési törvény tervezetét. A Fidesztől megörökölt és toldozott-foltozott idei büdzsé után ez a törvényjavaslat már teljes egészében szintén a Tisza-kormányé.

A Dohánygyár mai adásában Virovácz Péterrel, az ING vezető elemzőjével ezt a gazdaságpolitikai szempontból „sűrű pénteket” járjuk körül.

Bővebben:

  • 00:00:00 - Csalódást keltett a GDP-adat. Miért?
  • 00:05:12 - Amikor a mezőgazdaság is bejátszik a képbe, nincs mit tenni.
  • 00:07:32 - Még mindig sereghajtók vagyunk Európában. De csodát nem most kell várni.
  • 00:10:08 - Annyira rossz volt a harmadik negyedév, hogy a következőben visszapattanást várhatunk.
  • 00:12:07 - A gazdaság köhécsel. Mit érez meg ebből a lakosság?
  • 00:17:17 - A közszférában nagy az elégedetlenség. De kell egy kis idő meg bizalom.
  • 00:19:09 - Ha már új alapokra helyezett gazdaság: a jövő évi költségvetés erényei és gyengeségei. És minden egyéb, ami hathat rá.
  • 00:25:18 - Jó, de tartható lesz, vagy bele kell majd matatni?
  • 00:28:15 - Út az euróhoz. Reálisak a tervek?
  • 00:35:17 - Nem az a lényeg, hogy végig tudsz-e menni a keskeny úton, hanem hogy a piac elhiszi-e neked, hogy meg akarod csinálni.
  • 00:38:25 - Azért a forint sem volt túl izmos mostanában. Na de végre nem azt ütik!
  • 00:42:02 - A puding próbája az evés, de ezt a pudingot négy évig fogjuk enni.
  • 00:45:33 - Vonjunk átlagot: ebből akár még valami jó is kisülhet.

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Kérdés, kérés, javaslat, meglátás → dohanygyar@444.hu

A Dohánygyár korábbi adásait itt lehet böngészni/hallgatni.

Hang: Botos Tamás/444, címlapkép: Kiss Bence

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