Az EU és az Egyesült Királyság elhalasztaná az elektromos autókra kivetendő 10 százalékos vám bevezetését

Az Európai Unió és az Egyesült Királyság az elektromos autókra kivetett vámok elhalasztását tervezi, amely január 1-től lépne életbe ezzel nehéz helyzetbe hozva az európai autógyártókat az egyre terjeszkedő kínaiakkal szemben, tudta meg a Financial Times.

Az ügyet ismerő több forrás szerint Brüsszel jelenleg egyeztet az iparág szereplőivel azokról a javaslatokról, amelyek elhalasztanák a január 1-jétől a legtöbb járműre alkalmazandó 10 százalékos vám bevezetését. Két forrás szerint az Egyesült Királyság támogatja a kezdeményezést.

A 2021-ben hatályba lépett Brexit-megállapodás célja az volt, hogy ösztönözze egy európai akkumulátor-ellátási lánc kiépítését. Ennek érdekében fokozatosan emelték volna azt az európai eredetű alkatrészekre és alapanyagokra vonatkozó arányt, amelyet egy autónak teljesítenie kell a vámmentességhez.

A vegyipari és akkumulátorgyártási kapacitások azonban nem bővültek olyan gyorsan, mint várták, ezért sok modellben továbbra is Ázsiából származó akkumulátorcsomagokat és vegyi alapanyagokat használnak.

Az európai autógyártókat képviselő ACEA érdekvédelmi szervezet szerint a 2027-ben várhatóan értékesített 520 ezer elektromos személyautó és kisteherautó mintegy 82 százalékára vámot kellene fizetni.

A szervezet azt szorgalmazza, hogy az akkumulátorcsomagok összeszerelésére vonatkozó szigorúbb követelmények bevezetését 2030-ig, az elektródákban használt, európai gyártású katódanyagokra vonatkozó további előírásokét pedig 2032-ig halasszák el.

Az ACEA tagjai attól tartanak, hogy a vámok miatt kiszorulhatnak a brit piacról, miközben a kínai gyártók folyamatosan növelik piaci részesedésüket.

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Az ügyet ismerő két forrás szerint az Európai Bizottság javaslatai – amelyek még változhatnak – rövidebb halasztást irányoznak elő, mint amilyet az ACEA szeretne. Ezzel igyekeznek fenntartani az Európai Unióban gyártott akkumulátorok iránti keresletet.

A lehetséges megoldások között szerepel egy egyszerű, egyéves halasztás, valamint egy kétéves terv is. Ez utóbbi lehetővé tenné a gyártóknak, hogy a származási követelményeknek nem megfelelő akkumulátorral felszerelt exportált autókat ellensúlyozzák olyan, a belföldi piacon értékesített modellekkel, amelyek akkumulátorai megfelelnek az előírásoknak – mondták a források.

Egy iparági szereplő szerint az intézkedések szokatlanok, de potenciálisan működőképesek lehetnek.

Két brit tisztviselő szerint arra számítanak, hogy a származási szabályok elhalasztásáról szóló érdemi tárgyalások a november 20-i EU–Egyesült Királyság csúcstalálkozó után kezdődhetnek meg.