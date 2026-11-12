Az ukránok szerint megint korlátozzák a Starshieldet, ami megnehezíti az orosz drónok elfogását

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint az ukrán katonai egységek napok óta jelentős működési zavarokat tapasztalnak a Starshield műholdas kommunikációs rendszerében Ukrajnában, számolt be a meduza.

Zelenszkij elmondta, hogy a Starshield rendszerében a teljes frontvonal mentén és az orosz megszállás alatt álló ukrán területeken 161 kilométer/órás sebességkorlátozás van érvényben. Az ukrán katonák arra a következtetésre jutottak, hogy nem véletlenszerű hibákról, hanem „rendszerszintű sebességkorlátozásról” van szó.

Zelenszkij szerint a működési zavarok jelentősen megnehezítették az orosz sugárhajtású drónok elfogását.

„Sajnos már történtek találatok amiatt, hogy az elfogórendszerek nem képesek elérni a megfelelő sebességet, így nem tudják időben elfogni a célpontokat. Ez sajnos segíti az oroszokat abban, hogy még több ukránt öljenek meg, és még pontosabb csapásokat mérjenek Ukrajnára” – tette hozzá.

Fotó: DMYTRO SMOLIENKO/NurPhoto via AFP

Ukrajna felvette a kapcsolatot az Egyesült Államokkal, hogy kiderítse a működési zavarok okát.

Az ukrán hadsereg már októberben is tapasztalt korlátozásokat a Starshield műholdas kommunikációs termináljainak működésében. Nyugati sajtóértesülések szerint az ukrán csapatok kommunikációjának korlátozását Elon Musk, a Starlink és a Starshield mögött álló SpaceX alapítója kezdeményezte.

Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy nem ő rendelte el a Starshield ukrajnai működésének korlátozását, és azt sem tudja, ki hozhatta meg ezt a döntést. A Pentagon viszont elutasította, hogy vizsgálatot indítson a működési zavarok ügyében.