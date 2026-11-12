Csodavárás Franciaországban: jön-e valaki a semmiből Le Pen ellen?

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„Tudom, mit fognak rólam mondani az emberek. Őrült, nem része a fennálló rendszernek, nem érti a szabályokat, soha nem vett részt politikában. De tegyétek fel magatoknak a kérdést velem együtt, mi az őrültség ma?” – tette fel a kérdést a hétfőn közzétett videójában Teddy Riner ötszörös olimpiai bajnok cselgáncsozó, választ is adva:

„Ha az, hogy nem hajtok fejet és nem vagyok hajlandó behódolni a káosznak, őrültség, akkor vállalom: teljesen őrült vagyok.”

Fotó: JACK GUEZ/AFP

Az egyik legnépszerűbb francia sportoló bejelentése valójában leginkább értetlenséget váltott ki, hiszen az eddigi közvélemény-kutatások kevés esélyt adnak Riner győzelmére. Ugyanakkor a bejelentés időzítése is sokat elmond arról a csodavárással határos állapotról, amibe a francia választók egy része kezdi lovalni magát a csaknem fél év múlva rendezendő elnökválasztás előtt. A hagyományos középpártok jelöltjei ugyanis jelenleg esélytelennek tűnnek arra, hogy megakadályozzák, hogy két szélsőséges párt politikusa között dőljön el a verseny. A mérések elég egyértelműen azt mutatják, Marine Le Pen, a szélsőjobboldali Nemzeti Tömörülés (RN) vezetője fölényesen vezet, a második fordulóban pedig a radikális baloldali Jean-Luc Mélenchon lenne az ellenfele, aki minden más jelöltnél simább vereséget szenvedne.

A trendek már az októberben kirobbant tüntetéshullám előtt is ebbe az irányba mutattak, ám a társadalmi feszültségek polarizáló hatása még inkább a szélsőségeseket erősíti, a centrum politikusai pedig sem a rendpárti álláspontot, sem pedig a tüntetőkkel szimpatizálók dühét nem tudják becsatornázni. Ebben a hangulatban érte a francia közvéleményt Riner bejelentése.

Szupersztár cselgáncsozó, elnök, vagy mindkettő?