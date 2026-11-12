Mészáros Lőrinc eladta a NER meghatározó reklámcégét Puch László bizalmasának

Eladta Mészáros Lőrinc az Atmedia Kft.-t, amely az utóbbi években a közmédia, valamint számos kereskedelmi televízió és rádió, több internetes oldal reklámértékesítésével foglalkozott, szúrta ki a Media1. A lap szerint a cég egy idén ősszel alapított cég alá került, amelynek tulajdonosa a volt MSZP-pénztárnok, Puch László ismert bizalmasa és üzlettársa, Simon Dénes Ferenc.

A cég csütörtökön a LinkedInen tette közzé, hogy változatlan menedzsmenttel, de új tulajdonosi szerkezetben folytatja működését. A közlemény szerint a Sales Division CEE Kft. adásvételi szerződést kötött az Atmedia Csoport 100 százalékos tulajdonrészének megvásárlásáról.

Mészáros Lőrinc, a Mészáros Csoport tulajdonosa beszédet mond a bicskei polgármesteri hivatal udvarán tartott autóátadáson 2024. május 28-án. Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA

Az Atmedia még tavaly is több mint 57 milliárd forint árbevételt termelt. A most vevőként említett Sales Division CEE Kft. (SD CEE Invest Kft.) idén október 21-én jött létre. A céginformációs rendszerek szerint dr. Simon Dénes Ferenc tulajdonában áll. Korábban az ő érdekeltségei közé tartozott a Népszava, a Szabad Föld és a Vasárnapi Hírek is.

2024-ben mi is beszámoltunk arról, hogy Mészáros erősen áron alul vásárolhatta be magát az Atmediába. A cég 2016 után a Habony Árpád hitelezőjeként ismertté vált Tombor Andráshoz tartozott, Mészáros Lőrinc csak 2017-ben vásárolta be magát, és csak 2023 őszén szerzett egyedüli irányítást felette a Mészáros Csoporthoz tartozó Status MPE Magántőkealap. Ez a saleshouse cég felelt többek között a közmédia reklámfelületeiért, de ez a cég kezelte a TV2-csoport csatornáinak reklámidejét is, valamint a portfóliójukba tartozik az ATV, a HírtV és a DikhTv is.