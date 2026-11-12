Súlyosbította az ügyészség a Képzőművészeti egyetemes zaklató elleni vádat, letöltendő börtönbüntetést kérnek

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Már szeptemberben is azt közölte a 444-gyel a Fővárosi Főügyészség, hogy a társát szexuálisan zaklató MKE-s diák ügyében „a Kúria osztotta a főügyészség által benyújtott felülvizsgálati indítvány megállapítását, miszerint a tényállásnak az a része, hogy a vádlott a kimerült sértett alvó állapotát szexuális cselekmény végzésére használta ki, szexuális erőszak bűntettének minősülhet.” Most pedig Mérő Vera aktivista szúrta ki, hogy az ügyészség hivatalosan is súlyosbította a vádat a férfi ellen:

szexuális kényszerítés helyett szexuális erőszakkal vádolják, ami letöltendő börtönbüntetést is vonhat maga után.

Fotó: Bankó Gábor/444

A Mérő által megosztott dokumentumot Grósz Csaba ügyész jelezte október 15-én. Ebben az ügyészség arra kéri a bíróságot: ítélje a gyanúsítottat határozott idejű szabadságvesztésre, ideiglenes szabadlábra helyezése pedig csak a büntetés kétharmadának letöltése után jöhessen szóba. Emellett azt kérik, hogy a vádlottat határozott ideig tiltsák el a közügyektől is.

A Kúria még az augusztusi tanácsülésén adott helyt a Fővárosi Főügyészség felülvizsgálati indítványának, és a bíróságot új eljárásra utasította, mert úgy látták az elsőfokú ítélet alapján a szexuális erőszak megállapítása is lehetséges. A férfi védője „a Legfőbb Ügyészség indítványára és a felülvizsgálati indítványra észrevételt tett, melyben a megtámadott határozat hatályában fenntartását indítványozta”.

Az elsőfokú ítélet 2025-ben nagy felháborodást váltott ki, több egyetem előtt is demonstrációt tartottak, tízezrek írtak alá a jogszabályok megváltoztatását sürgető petíciókat. Még a Fidesz részéről is érkezett reakció, az MKE hallgatóinak nyomásgyakorlására pedig az egyetem módosította az etikai kódexét.

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