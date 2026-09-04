Botrány kellett hozzá, de végül elkészült a Képzőművészeti Egyetem úttörő szabályzata, amely kifejezetten a szexuális erőszakkal foglalkozik

Az Egyetem felismerve, hogy az egyetemi élet speciális függelmi viszonyai és sajátos élethelyzetei olyan komplex határsértő magatartások táptalajává válhatnak, amelyek túlmutatnak az általános etikai normák keretein, szükségesnek tartotta, hogy egy önálló dokumentumban szabályozza a szexuális természetű, illetőleg a nemekkel, nemi szerepekkel összefüggésben megélt visszaélések megelőzését és kezelését.
Ezt írja a Magyar Képzőművészeti Egyetem új szabályzatában, amelyet az egyetemi szexuális zaklatás megelőzésére és kezelésére hozott létre. A munkában részt vevő Sprontz Júlia, a Patent Egyesület jogásza a szabályzatot „teljesen egyedülálló, a jelenlegi rendszerben kakukktojásnak számító” dokumentumként jellemezte lapunknak, amely kompromisszumai ellenére is jó példaként szolgálhat a felsőoktatási intézmények számára.
Nem véletlen, hogy az MKE lett az első jelentős magyar felsőoktatási intézmény, amely dedikált rendszert hoz létre a szexuális határátlépésekkel kapcsolatos eljárásokra. 2022-ben merült fel a szexuális kényszerítés gyanúja az egyik hallgatóval szemben, aki annak ellenére végzett szexuális aktust társával, hogy egy idő után jelezte, nem akarja azt. Az eset után az egyetem az érvényben lévő etikai kódex alapján tett feljelentést, viszont a gyanúsítottat nem szankcionálta: engedték, hogy látogassa az órákat, a következő ősszel Erasmusra menjen egy évre, majd visszajöjjön és lediplomázzon. Végül az áldozat költözött ki a kollégiumból, ő kért egyéni tanrendet is. Csupán pár oktató akadt, aki nem engedte vizsgázni a férfit, vagy kitiltotta az órájáról: őket azonban többször is felszólította a vezetőség, hogy amíg nem születik ítélet az ügyben, addig semmilyen módon nem szabad diszkriminálniuk a diákot.
A bíróság aztán tavaly novemberben felmentette őt a szexuális kényszerítés vádja alól. A döntés utáni időszakban egyértelműen bizonyosságot nyert: az egyetem közössége nem fogadja el, ahogy az MKE vezetősége kezelte a dolgot. Az intézmény későbbi belső vizsgálata is azt állapította meg, hogy a vezetőség tehetett volna többet az ügyben, valamint diákok és tanárok is úgy érezték, önmagában az etikai kódex nem elégséges az efféle ügyek kezelésére.
Az egyetem hosszú ideig azt ismételgette, hogy jogilag helyesen jártak el, végül az elégedetlenségre reagálva létrehozták a November 25. Bizottságot, amely márciustól júliusig dolgozott a Szexuális természetű és nemi alapú zaklatás megelőzéséről és kezeléséről szóló szabályzaton. A testületben az egyetem hallgatói, dolgozói, egy, a vezetőség által delegált jogász, valamint külsős szakértőként Sprontz Júlia, illetve Sebestyén Andrea, a Helyzetvan jogásza vettek részt.
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„Az egyetem kampusza Bécsben marad, míg budapesti telephelye a jövőben is fontos szerepet játszik kutatási tevékenységeinkben” – írták.
Miért nem törvénysértés egy nővel annak akarata ellenére szexelni? Mi a különbség kényszerítés és erőszak között? Hogyan nehezíti a szexuális molesztálást átéltek helyzetét az egészségügy, a hatóságok, az igazságszolgáltatás? Rengeteg kérdést kinyitott a Képzőművészeti Egyetemen történt botrány, amely miatt már a kormánypárt is mozgolódik.
Miután az ügy 2025 novemberében kipattant, a vezetőség azzal hárított, hogy mivel büntetőeljárás indult, ők semmit nem tehettek az ártatlanság vélelme miatt. A tüntető hallgatóság hatására elindított belső vizsgálat alapján azonban bár minden jogszerű volt, igenis lett volna mozgásterük. A kancellár azt mondta, ha korábban szembesülnek a felháborodással, lehet, más döntéseket hoznak.
A Magyar Képzőművészeti Egyetem több hallgatójával is beszéltünk arról, hogy mit lehetett korábban tudni a 2022-es, de csak a felmentő bírósági ítélet után igazán ismertté vált ügyről, és mi vezetett a mostani tiltakozásokig.
A Fővárosi Főügyészség szerint az ítéletnek volt olyan része, „amely alapján a szexuális erőszak bűntette megállapítható lehet”. Ez azért is furcsa, mert a területi ügyészség még csak kényszerítésről beszélt, a bíróság pedig az ítéletben arra is kitért, hogy nem történt erőszak.
A Kúria egyetértett a Főügyészséggel, szerintük is megállapítható a szexuális erőszak az ítéletből, és még azt is elmagyarázták, hogy mit és mit nem jelent a beleegyezés az ilyen esetekben.