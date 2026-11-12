Tarr Zoltán módosítaná a civil szervezetekről szóló törvényt

Módosítaná a civil szervezetekről szóló törvényt a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarr Zoltán erről az Országgyűlés társadalmi részvétel bizottságának csütörtöki ülésén beszélt, kiemelve: a civil szervezeteket fel kell szabadítani a politikai nyomás alól.

Tarr Zoltán a bizottság feladatkörét érintő kérdésekről szóló tájékoztatójában hangsúlyozta: az előző kormány idején a civil szervezetek egy része „politikai karanténba” került, peremre szorult, sőt egyes szervezeteknek még a működése, megmaradása is veszélybe került a „folyamatos vegzálások” miatt.

A miniszter kijelentette: mielőbb meg kell szüntetni az elfogadhatatlan helyzetet, ezért haladéktalanul visszaállítják a civil szervezetek szabadságát, és átláthatóságot teremtenek a támogatáspolitikában.

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Jelezte továbbá, hogy drasztikusan átalakítják a civilekre vonatkozó pályázati és támogatási rendszert, mert bár óriási pénzek mentek a civil szervezetek támogatására az elmúlt időszakban, a pénzt sok esetben politikai érdekek menték olyan szervezetek kapták, amelyek valódi tevékenységet nem végeztek.

A Fidesz-kormány regnálása alatt különböző törvényekkel próbálta ellehetetleníteni a civil szervezetek munkáját. Kitiltották őket az iskolákból, majd a 2017-es civiltörvénnyel bélyegezték meg őket, amelyről az EU Bíróság 2020-ban kimondta, hogy jogsértő, ezért az Országgyűlés 2021-ben hatályon kívül helyezte a törvényt. (MTI)