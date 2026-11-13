Feszültségmentes péntek 13 a MÁV-nál: elesett a győri fővonal, fennakadások Bicske és Tatabánya között

„Öt órája vagyok úton a Keletiből Bécsbe. Szinte semmi infó. Előadást kellene tartanom Bécsben. Pont, mint 40 éve. Állunk a vonaton Tatabányán. Csecsemők, öregek. Semmit nem mondanak” – írta lapunknak 13:12-kor olvasónk, Géza, aki videót is mellékelt a beszámolójához. Ebből az is kiderül, hogy az utasokat végül vonatpótló buszokra terelték.

Ami ezután következett a MÁV utastájékoztatásának minősítéséről, azt a jómodor kedvéért nem írjuk le. Helyette megkerestük a vasúttársaságot, hogy megtudjuk, mi történt.

A MÁV tájékoztatása szerint a győri fővonalon felsővezeték-szakadás történt, Bicske és Tatabánya között volt egy „feszültségmentes átmeneti időszak”, ami annyit tesz, hogy egy ideig nem volt áram a felsővezetékben.

A hibát azóta elhárították, a közlekedés újraindult Bicske és Tatabánya között. A fennakadásoknak azonban nincs vége: Bicske és Herceghalom között egy vágányon járnak a vonatok.