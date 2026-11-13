További hat nő vádolja szexuális visszaéléssel Russell Brandet

Újabb hat nő vádolta meg szexuális visszaéléssel és kizsákmányoló magatartásás Russell Brandet – írja a Guardian. A húsz éve szexuális visszaélésekkel gyanúsított Brandet hétfőn tíz év hat hónap börtönbüntetésre ítélték, miután bűnösnek találták egy 21 éves rajongója megerőszakolásában, valamint három nő szexuális bántalmazásában. Az ügyét tárgyaló londoni bíróság ugyanakkor két további nemi erőszak, valamint egy szeméremsértés kísérletének vádja alól felmentette.

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A friss hírek szerint Brand egy nővel annak beleegyezése nélkül létesített szexuális kapcsolatot, majd később bocsánatot kért tőle. A brit lapok szerint Brand egy másik nővel annak ellenére is folytatta a szexuális aktust, hogy a nő kérte, hagyja abba, mert fájdalmat okoz neki. Brandet visszaéléssel vádolja egy rajongója is, aki a húszas évei végén járt, amikor 2013-ban egy szórakozóhelyen tartott fellépése után találkozott a komikussal, aki „durván megragadta”, és a nadrágja alá kényszerítette a kezét. Egy másik nő azt állítja, Brand egy zenei fesztiválon közeledett hozzá, és ezt mondta neki: „Kérlek, egyszerűen csak le kell feküdnöm veled, fizetni is fogok érte.” Egy további nő is visszaéléssel vádolja Brandet.