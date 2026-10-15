„Nem volt hajlandó elfogadni válaszként a nemet” – húsz éve folyamatosan vádolják szexuális visszaélésekkel, de csak most kerül bíróság elé Russell Brand

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Alig pár perce ismerte a nő Russell Brandet, amikor a komikus a beszélgetésük közben rávetette magát, majd „nagy, furcsa vigyorral” az arcán két kézzel megragadta a melleit és összenyomta őket. Ezután a karjánál fogva nekiállt berángatni őt a vécébe. Ez csupán egy a hat nő által megfogalmazott vádak közül, amelyek miatt felelnie kell a brit sztárnak egy londoni bíróságon. A színész-komikus-műsorvezető-podcaster-konteós-életmódguru Brandet azzal vádolták meg az érintett nők, hogy az 1999-től 2009-ig tartó időszakban megtámadta őket. A férfi háromszoros nemi erőszak, háromszoros szexuális zaklatás és egy „szeméremsértő támadás” (a brit jogban a szexuális zaklatás enyhébb formája) miatt állt bíróság elé szerdán. Ügyének tárgyalása hat hétig húzódhat.
Ez messze nem az összes vád, ami az évek alatt felgyűlt a most 51 éves Brand ellen: már 2006 óta folyamatosan derültek ki parábbnál parább sztorik róla. Mégis egy róla szóló 2023-as dokumentumfilm bemutatásáig kellett várni arra, hogy a hatóságok elkezdjék komolyan venni a dolgait.
Pedig Brand sosem titkolta, hogy mennyire kanos folyamatosan: saját állítása szerint több mint 5000 nővel szexelt, szexfüggőséggel él, „16 éves kortól a halottig” nagyjából mindenki bejön neki.
Brand minden egyes vádpontban ártatlannak vallja magát, de most már nagyjából csak matematikai esélye van arra, hogy a most indult, illetve készülő büntetőeljárások során tényleg ne találják bűnösnek semmiben. Folyamatos ragadozó magatartásával kapcsolatban az évtizedek alatt számos szöveges bizonyíték, illetve tanúvallomás kerülhet elő: ezek egy olyan férfi képét mutatják, aki a saját hírnevével és karizmájával visszaélve rendszerszinten manipulált nőket, és erőszakoskodott velük.
Riel Karmy-Jones ügyész azt mondta róla a tárgyalás nyitónapján: a férfi „gyermeki módon várta el, hogy minden vágyát beteljesítsék”, valamint hogy „sosem állt le, attól függetlenül, hogy kik voltak az áldozatai, vagy hogy mit mondtak neki”. A szexuális bűncselekmények elkövetése után pedig jellemzően „közömbösen, normálisan viselkedett, egyáltalán nem zavarta, ami történt”.
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