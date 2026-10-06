Kiakadtak a lengyelek, mert Tucker Carlson szerint Hitlernek volt oka megtámadni őket a második világháborúban

Eddig csupán Ali G-nek, Sacha Baron Cohen alteregójának sikerült elérnie, hogy a konzervatív brit sznob karikatúrájának is beillő Jacob Rees-Mogg többé-kevésbé unalmas embernek tűnjön mellette. Az 1999-es paródiainterjú után azonban most Tucker Carlsonnak is sikerült felülmúlni minden év arisztokrata idiótájának szintjét. Ráadásul a korábbi magyar kormány által is kedvelt, a laposföldelméletre is nyitott altrightos amerikai riporter nem is viccelt: ő tényleg komolyan kezdte el relativizálni Adolf Hitler 1939-es támadását Lengyelország ellen, ami kirobbantotta a második világháborút.

A Carlson és Rees-Mogg közötti, múlt pénteken megjelent vitában a riporter hazugságnak nevezte, hogy „Hitler egyszerűen minden ok nélkül lépett be Lengyelországba”. Carlson az első világháború után Lengyelországnak jutott bizonyos területeket érintő német igényekkel érvelt, amiket ő legitimként jellemzett. Azt is megkérdőjelezte, hogy miért lépett be anno az Egyesült Királyság is a világháborúba. Rees-Mogg erre azt válaszolta: „Mert különben mi mind németül beszélnénk”.

Tucker Carlson és Jacob Rees-Mogg vitája Fotó: Tucker Carlson/YouTube

Carlson válasza: „Kit érdekel? Nagyon sok ember van Britanniában, aki nem beszél angolul. Szóval jó lenne, ha legalább egy európai nyelvet beszélnének az Önök országában”.

A brit politikus arról beszélt: nagyon meglepte, hogy Carlson milyen „közel állt ahhoz, hogy megvédje Hitlert”. Hozzátette, hogy „nem hinném, hogy ez az, amit Ön tenni akar”. Mire Carlson így válaszolt:

„Aha, akkor azt hiszem, titokban náci vagyok. Valójában nem vagyok titokban náci.”

Kedden már Adam Szlapka lengyel kormányszóvivő is reagált Carlson szavaira. Az MTI szerint egy rádióinterjúban nevezte botrányosnak az amerikai médiaszemélyiség kijelentését. Megerősítette: az ügy miatt a washingtoni lengyel nagykövetség ügyvivője bocsánatkérésre szólította fel Carlsont.

A műsorra Tom Rose, az Egyesült Államok varsói nagykövete is reagált, aki az X-en Amerika legveszélyesebb demagógjának és történelmi analfabétának nevezte a publicistát. Szerinte Carlson „minden erkölcsi értékelés elhomályosítására törekszik”, ezáltal nem a történelem tisztázását, hanem elferdítését célozza. „Ebben a felfogásban a támadók áldozatokká, az áldozatok támadókká válnának, a diktátorokat pedig államférfinak titulálnák” – tette hozzá a nagykövet. Szerinte az efféle megszólalások „eltörlik a legnagyobb kaliberű bűncselekmények kontextusát, hogy a felelősséget az áldozatokra hárítsák át”. Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter megköszönte az amerikai nagykövet bejegyzését az X-en.



