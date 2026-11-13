Kiss Bezzegazéntestvérem László facebookos atombombát dobott le Orbán Viktorra

Miután szerdán embercsempészet gyanújával letartóztatták a volt miniszterelnök öccsét, Orbán Viktor elment interjút adni az Ultrahangba Cs. Király Tamásnak, amelyben az öccse, Áron ügyéről is rendkívüli empátiával beszélt, közölte például, hogy „A célpont én vagyok, az öcsém csak eszköz.” Itt mondta azt is, hogy

a média miatt, hogy az ne örüljön, nem fog bemenni a börtönbe meglátogatni az öccsét.

Kiss László óbudai polgármester erre a mondatra rárepülve Facebookon húzta meg a váratlant:

Az óbudai polgármestert kilenc hónap után májusban engedték ki a börtönből, ahol 2024 augusztusa óta volt letartóztatásban korrupciós vádakkal. Azzal vádolják, hogy 2019. októberi megválasztása után egy ismerősével megállapodott arról, hogy az érdekeltségébe tartozó cégek rendszeresen megbízásokat kapnak majd az önkormányzattól, amiért cserébe neki és más önkormányzatnál dolgozó hivatalos és nem hivatalos személyeknek pénzt kell visszafizetniük.