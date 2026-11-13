Senki sem örül annyira manapság egy gizda dzsónak, mint a zsaruk és a vamzerek

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Azt, hogy a rendőrség kommunikációs osztályán nem történt különösebb rendszerváltás, már a kékharisnyás ügynél látni lehetett, amikor egy balfékség miatt továbbított belsős levélből derült ki, milyen tahó és szexista módon viszonyulnak a sajtós munkatársak egy női újságíró kolléga egyszerű interjúkérelméhez. Kevésbé extrém jelenség, de hosszú távon meglehetősen leterhelő azt nézni, ahogy a hatóság a drogügyi sikerkommunikációt intézi a Facebook-oldalain, valamint honlapján. Konkrétan azokról a bejegyzésekről van szó, amelyekben büszkén állnak elő nevetséges mennyiségű marihuána lefoglalásával, illetve büszkén tudósítanak a közel értelmezhetetlen fogásokban besegítő vamzerekről.

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vélemény rendőrség kommunikáció kristály drog haha letartóztatás marihuána
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