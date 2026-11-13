Senki sem örül annyira manapság egy gizda dzsónak, mint a zsaruk és a vamzerek

Azt, hogy a rendőrség kommunikációs osztályán nem történt különösebb rendszerváltás, már a kékharisnyás ügynél látni lehetett, amikor egy balfékség miatt továbbított belsős levélből derült ki, milyen tahó és szexista módon viszonyulnak a sajtós munkatársak egy női újságíró kolléga egyszerű interjúkérelméhez. Kevésbé extrém jelenség, de hosszú távon meglehetősen leterhelő azt nézni, ahogy a hatóság a drogügyi sikerkommunikációt intézi a Facebook-oldalain, valamint honlapján. Konkrétan azokról a bejegyzésekről van szó, amelyekben büszkén állnak elő nevetséges mennyiségű marihuána lefoglalásával, illetve büszkén tudósítanak a közel értelmezhetetlen fogásokban besegítő vamzerekről.
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Tévesen állította Jámbor András, hogy 2019 óta 10 ezer fővel csökkent a rendőrök száma Budapesten – a fővárosban összesen nincs 10 ezer rendőr, és 2019-ben sem volt. Eddig a BRFK nem közölte az állományának létszámát, a Lakmusz most megszerezte az adatokat.
Az "új" rendőrségi drogprevenció (RedP) újracsomagolja a korábbi elavult, elrettentő módszereket és üzeneteket, így inkább árt, mint használ.
A rendőrség véletlenül a HVG munkatársát is rajta felejtette a levelezésen, amiben arról érdeklődött, miért nem teheti fel a kérdéseit személyesen a rendőrség képviselőinek.
Nemzeti drogstratégia kialakítása helyett inkább a fővárosi drogstratégia elgáncsolásával foglalkozik a kormány.
A cseh parlament alsó háza által elfogadott új szabályozás szerint legális lesz kannabiszt otthon termeszteni és fogyasztani, ezenkívül törvényessé válik a pszilocibinnel (varázsgoma) folytatott pszichoterápia is.
Miközben Orbán és Magyar Győrben meccsel, a hatalom látványosan üldözni kezdte a kábítószerfogyasztókat. Kit akar a kormány megfélemlíteni? És miért épp most? Hétfő reggel 8.30-tól ismét Helyzet: van!
A médiában megjelent megalapozatlan állításokkal szemben valójában a kannabisz fogyasztása önmagában nem növeli számottevően az idő előtti elhalálozás kockázatát.
Miközben nálunk bilincsben visznek el klubbokból vélt drogozás miatt, a norvégiai Bergenben a polgármester, az iparkamara és a bankok egy droghasználók által működtetett ártalomcsökkentő házat támogatnak. A Drogriporter videóriportja.
Orbán Viktor hajtóvadászatot hirdetett a drogterjesztők ellen, miközben a budapesti belső kerületekben nő a terjesztők és a fogyasztók száma, akik pokollá teszik az addig évtizedeken át békében élő társasháziak életét. A hatóságok leterheltek, nem tűnik úgy, hogy pluszpénzt kaptak volna a drogterjesztők elleni küzdelemre.
A kormánypárti média azzal riogat, hogy a kannabisz-legalizáció "óriási veszélyt" jelent. A Drogriporter készített egy részletes elemzést a legalizáció hatásairól Kanadában - ezenkívül egy videóinterjút egy vezető kanadai elemzővel is!