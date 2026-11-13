Szenátusi és képviselőházi bizottságok is meghallgatnák a kémnő-botrányba belebukott Jensen Huangot, az Nvidia (már csak volt) vezérét

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Szenátusi bizottság elé idézték Jensen Huangot, az Nvidia (már csak korábbi) vezérigazgatóját a kínai kémnővel folytatott viszonya miatt.

Huang november 12-én mondott le a világ egyik legértékesebb vállalatának éléről, miután nyilvánosságra került, hogy nem csak az állítólagos kínai hírszerzővel, hanem egy beosztottjával a házasságon kívüli viszonyt folytatott.

Fotó: JOEL SAGET/AFP

Howard Lutnick kereskedelmi minisztert szintén beidézték a szenátus bankügyi bizottsága elé, őt azzal kapcsolatban vizsgálják, hogy miként kezelték az Nvidia érzékeny technológiájú mesterségesintelligencia-chipjeinek Kínába irányuló exportját. Vele kapcsolatban az az információ jutott el az amerikai sajtóhoz, hogy hátráltatta a Kínába irányuló fejlett mesterségesintelligencia-chipek exportkorlátozásának szigorítását.

Tim Scott republikánus szenátor csütörtökön levélben kérte fel Huangot és Lutnicket, hogy jelenjenek meg a szenátus bankügyi bizottsága előtt. „A közelmúltban megjelent beszámolók komoly aggodalmakat vetnek fel nemzetbiztonságunkkal és az érzékeny amerikai technológiák védelmével kapcsolatban” – írta az X-en. „Az amerikai emberek válaszokat érdemelnek” – tette hozzá. Scott arra kérte Huangot, hogy december 3-án önként jelenjen meg a bizottság előtt, egyben figyelmeztette: a testület idézéssel is kötelezheti a tanúskodásra. A képviselőház három bizottsága – a hírszerzési, a külügyi, valamint a Kínával foglalkozó bizottság – szintén levelet küldött Huangnak, és december 1-jére zárt ajtók mögötti meghallgatásra idézték be.

Kína visszautasította a kémnő sztorival kapcsolatos vádakat, és rágalomhadjáratnak nevezte az állításokat. Todd Blanche amerikai igazságügyi miniszter csütörtökön közölte, hogy az igazságügyi minisztérium egyelőre nem jutott végleges következtetésre abban az ügyben hogy a kémnőként azonosított Alice Huang valóban kémkedett-e Pekingnek.

Az Nvidiánál a vállalat pénzügyi igazgatóját, Colette Kresst csütörtökön ideiglenes vezérigazgatónak nevezték ki. Ezzel párhuzamosan az Nvidia tőzsdei értéke mindössze öt nap alatt 550 milliárd dollárral csökkent. A cég tőzsdei értéke az elmúlt öt évben több mint 470 százalékkal emelkedett, és néhány héttel ezelőtt érte el a csúcsát. Azóta 31 százalékot veszített értékéből, a bizonytalanság pedig az egész techszektorra kiterjedt. (BBC).

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