12 meccses eltiltást kapott a kapus, aki úgy letarolta az ellenfelét, hogy az belehalt a sérüléseibe

A Spanyol Labdarúgó Szövetség fegyelmi bizottsága 12 mérkőzésre eltiltotta Jesús Owonót, a spanyol másodosztályú FC Andorra kapusát, aki múlt hétfőn egy akció során a pályán ütközött a Tenerife csatárával, Jesús de Miguellel, aki ennek következtében életét vesztette.

A Tenerife szurkolóinak megemlékezése a Heliodoro Rodríguez López Stadionnál 2026. november 3-án. Fotó: ANDRES GUTIERREZ/Anadolu via AFP

A fegyelmi bizottság megállapítása szerint Owono a mérkőzés során „erőszakos magatartást tanúsított az ellenfél játékosával szemben, ami súlyos sérülést okozott”, így a testület a kiszabható legsúlyosabb büntetést rótta ki a vétkesre, kiegészítve a szabályzatban előírt pénzbírsággal.

A játékvezető jelentésében a kapus magasra emelt lábát és az ütközés túlzott erejét emelte ki. Az ütközés nyomán Jesús de Miguelt azonnal életmentő ellátásban kellett részesíteni, majd kórházba került, ahol másnap reggel meghalt.

Az esetet a spanyol rendőrség is vizsgálja gondatlanságból elkövetett emberölés gyanújával.

Az FC Andorra vezetőedzője, Carles Manso csütörtökön a klub honlapján közölte, hogy Jesús Owono az eset óta nem edz a csapattal, és még nem döntött a visszatérésről vagy a visszavonulásról. A 47-szeres válogatott Owono nem kapott meghívót Egyenlítői-Guinea válogatottjába sem, amely a napokban az Afrikai Nemzetek Kupája selejtezőjében érdekelt. A spanyol rendőrség hivatalból vizsgálja az esetet, és gondatlanságból elkövetett emberölés gyanújával indított nyomozást Jesús de Miguel halálával kapcsolatban. A tragikus eset miatt a bajnokságban 19., kieső helyen álló FC Andorra múlt heti, RCD Mallorca elleni mérkőzését elhalasztották, de szombaton (ma) az éllovas Almería otthonában már pályára kell lépnie. (MTI)