Duplafenekű levélben kért bocsánatot Vidnyánszky az SZFE megváltoztatásáért, hogy aztán kiderüljön: semmit sem bán, sőt

„Bocsánatot kérek azért, hogy ezt az intézményt megváltoztattuk” – írta Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház vezérigazgatója az Indexnek eljuttatott, Bocsánatkérés című nyílt levelében. A cím azonban ne tévesszen meg senkit: az intézményt fenntartó alapítvány korábbi elnökeként természetesen esze ágában sem volt bárkitől is bocsánatot kérni. Ehelyett egy duplafenekű, vádaskodásoktól és cinizmustól sem mentes levélben sorolta hosszan, milyen eredményeket ért el szerinte vezetése alatt a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE).

A levél két nappal azután jelent meg, hogy az egykori hallgatók és oktatók a 2020-as egyetemfoglalás hatodik évfordulójára emlékeztek az intézmény Vas utcai épületében.

Ismét vörös-fehér szalagokkal tekerték körbe az Ódry Színpadot. Fotó: Hatházi Tamás/MTI/MTVA

A szerdai megemlékezésen - amiről ebben a cikkben részletesen is beszámoltunk – a 71 napig tartó blokádot idézték fel, amellyel a hallgatók az Orbán-kormány által elrendelt modellváltás és az egyetemi autonómia felszámolása ellen tiltakoztak. A rendezvényen többen is arról beszéltek, hogy az átalakítás felelősei máig nem kértek bocsánatot.

„Bocsánatot kérek tehát a Színház- és Filmművészeti Egyetemet fenntartó alapítvány korábbi elnökeként, amiért munkatársaimmal erőfeszítéseket tettünk a következő eredmények elérésére” – kezdte levelét Vidnyánszky, aki látszólag vette a lapot, valójában azonban gyorsan rátért az általa elért eredmények felsorolására. Állítása szerint felújították az épületeket, korszerű stúdiókat alakítottak ki, új szakokat indítottak, és a Nemzeti Filmintézettel kötött együttműködésnek köszönhetően a hallgatók minden korábbinál több filmet készítettek. Kiemelte, hogy tavaly 44 neves külföldi oktató fordult meg az egyetemen, és több mint ötven kulturális intézménnyel kötöttek együttműködési megállapodást. „Nem elfoglaltuk az egyetemet, hanem rányitottuk a világra” – összegezte a modellváltás eredményeit.

Vidnyánszky szerint a korábbi színészképzés egyik legnagyobb hibája az volt, hogy „levált a magyar valóságról”, és nem szolgálta ki a magyar kőszínházi struktúrát. Úgy látja, a hallgatók korábban aránytalanul nagy számban fordultak a „független” szcéna felé, míg az általuk indított osztályok végzősei nagy arányban helyezkedtek el kőszínházaknál. A levélben Bodó Viktor és Schilling Árpád korábbi, az SZFE működését bíráló nyilatkozatait is felidézte, azt állítva, hogy a mostani tiltakozók megszépítik a modellváltás előtti állapotokat.

Vidnyánszky Attila 2024. szeptember 12-én.

Fotó: Lakatos Péter/MTI/MTVA

Külön kitért a Vas utcai épület ügyére is, amelynek visszaadását a református egyháznak a megemlékezésen többen kifogásolták. Vidnyánszky szerint az ingatlant azért adták vissza eredeti tulajdonosának, mert „ezt diktálta az igazságérzetünk”, ugyanakkor megállapodtak arról, hogy az SZFE továbbra is használhatja. Azt állította, hogy az épület megvásárlására és felújítására, benne az Ódry Színpaddal, 6,5 milliárd forintot hagytak hátra az alapítvány számláján. A korábbi egyetemi vezetést azzal is megvádolta, hogy az Ódry Színpadot sportteremmé akarta alakítani.

A levél végén Vidnyánszky visszautasította azt is, hogy a modellváltás idején oktatókat távolítottak volna el politikai okokból. Állítása szerint egyes tanárok maguk nem voltak hajlandók együtt dolgozni az új vezetéssel, később pedig csak azoktól váltak meg, akik „módszeresen lejáratták és akadályozták az egyetem munkáját”. Úgy fogalmazott, 2020-ban „egy üres kasszájú, leromlott állapotú intézményt” vettek át, amelyet akkreditált, nemzetközileg beágyazott, 6,5 milliárd forinttal rendelkező egyetemként adtak tovább. Végül arra kérte a „gyűlölködő, személyeskedő véleményformálókat”, hogy lépjenek túl politikai elfogultságukon, és vegyék figyelembe a tényeket.

Az SZFE-t 2020-ben szervezte alapítványi fenntartásba az Orbán-kormány, az intézmény élére pedig Vidnyánszky Attila vezetésével új kuratórium került. Az átalakítás ellen az egyetem vezetése és szenátusa lemondással, a hallgatók pedig 71 napos épületfoglalással tiltakoztak. A blokádnak végül a koronavírus-járvány miatti korlátozások vetettek véget. A tiltakozók egy része később Freeszfe néven folytatta az oktatást, amely jelenleg súlyos anyagi nehézségekkel küzd. Az egykori hallgatók és oktatók most az egyetemi autonómia helyreállítását és a történtekért viselt felelősség elismerését sürgetik.

A kormányváltás után az SZFE fenntartó alapítványának kuratóriumát is lecserélték, ahogy a többi, egyelőre még alapítványi fenntartásban működő egyetemét. Szeptemberben írtuk meg, hogy a korábban Vidnyánszky Attila által vezetett testület élére Kovács András Bálint filmesztéta, az ELTE Művészettudományi és Médiakutatási Intézetének igazgatója, a Filmtudományi Tanszék vezetője került.