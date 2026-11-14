Sosem volt ilyen édes a vízi élet: így változott meg idén a Duna

Idén nyárra teljesen felborult a jól megszokott életem. Ahhoz például, hogy elinduljak a csónakkal, először tökig be kell gázolnom a folyóba, hogy egyáltalán be tudjak szállni, a jármű ugyanis a parttól 6-8 méterre lehorgonyozva lebeg a Duna újpesti szakaszán.
A csónak évek óta a kábé 15 méter hosszú, ИГОРЬ nevű hajóhoz volt kikötve, ami egy jókora bárkához van rögzítve, ami egy méretes úszó platform mellé simul, amihez jó húsz méter hosszú, hídszerű bejáró vezet a partról. Az indulás a csónakunk ideköltöztetése óta úgy nézett ki, hogy az ember végigment a lejtős hajóhídon, átfurakodott a platformon, ahol Béla, a kikötős igényes szórakoztató központot alakított ki mini bárpulttal, wurlitzerrel és csocsóasztallal, átlépett a bárkára, majd a vaskorlátot fogva, a peremen egyensúlyozva megkerülte a bárka orrát, hogy ott átmásszon az ИГОРЬ-ra, majd annak a nyílt víz felőli oldalán beszálljon a csónakba. Beszálláskor érdemes volt vigyázni, hogy az ember telefonja ki ne csússzon a zsebéből, mert a csónak jó két méter mély, gyorsan áramló víz fölött lebeg és én már áldoztam Iphone-t a Dunának.
Vagyis lebegett, amióta világ a világ. Aztán jött 2026 és a Duna alapjaiban változott meg. A folyó partvonala hagyományosan a kikötőkomplexumunk hajóhídja alatt húzódott, a platform mindig is térdig-mellig érő vízben lebegett - egyszer ide is beleejtettem a telefonomat, de lábujjal tapogatva megtaláltam - , a bárka és az ИГОРЬ 2-3 méteresben. Idén nyár elejére ez az egész szárazra került, így a csónakunkat kénytelenek voltunk a mederben lehorgonyozni.
A gyökeres változások persze nem álltak meg a kikötésnél. Fussunk ki együtt és nézzük meg, hogy miben és hogyan változott meg a Duna egy fél életét a folyón töltő felhasználó szempontjából!
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A Duna kitűnő minőségű, hatalmas mennyiségű ivóvízzel látja el az országot. Ha van benne elég víz, elég gyorsan folyik, és működik a természetes szűrőrendszere. A folyamszabályozások, mindenféle gazdasági hasznosítások sokáig szinte nem is számoltak ezzel a fantasztikus adománnyal. Most viszont mindennél fontosabbá vált.