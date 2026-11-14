Zelenszkij szerint az amerikaiak felvetették, hogy Ukrajna a Donbaszért cserébe NATO-tag lehetne

Az Egyesült Államok először vetette fel, hogy Ukrajna NATO-tagságot kaphatna, ha cserébe kivonulna a Donbaszból – erről Volodimir Zelenszkij ukrán elnök beszélt pénteken, miután előző nap Dublinban tárgyalt Steve Witkoff-fal és Jared Kushnerrel, Donald Trump amerikai elnök megbízottjaival – írja a Politico.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Steve Witkoff és Jared Kushner. Fotó: DANYLO ANTONIUK/NurPhoto via AFP

A Donbasz nagy részét jelenleg orosz csapatok tartják megszállás alatt. Moszkva a 2022-es invázió után egyoldalúan bejelentette a térség annektálását, amit Ukrajna és a nemzetközi közösség túlnyomó része nem ismer el. A terület feladása régóta szerepel a Trump-kormányzat békejavaslatai között, így a Fehér Ház tavaly bemutatott, 28 pontos tervében is. Vlagyimir Putyin orosz elnök ugyanakkor korábban éppen azt követelte, hogy Ukrajna mondjon le a NATO-tagságról, és korlátozza hadseregének létszámát.

Zelenszkij most is leszögezte, hogy Ukrajna nem hajlandó átengedni területeit Oroszországnak. Az ukrán elnök szerint ugyanakkor tárgyalnak egy átfogó biztonsági megállapodásról, amely a NATO és az EU konkrét garanciái mellett az ukrán hadsereg létszámának, fegyverzetének és meghatározott időre szóló finanszírozásának biztosítását, valamint egy megfelelő forrásokkal megtámogatott újjáépítési tervet is tartalmazna.

Zelenszkij azt mondta, ha az Egyesült Államok és a többi NATO-tagállam valóban vállalná ezeket a garanciákat, az ukrán társadalom véleményét is kikérné a megállapodásról. „Nincs jogom egyedül meghozni ezt a döntést” – fogalmazott. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a megállapodás semmiképpen sem jelenthetné a megszállt területek Oroszországhoz tartozásának elismerését.

Az ukrán elnök szerint egyelőre csak felvetésekről van szó, konkrét ajánlatot még nem kaptak, a feltételekről tovább folynak az egyeztetések. A Fehér Ház és az amerikai külügyminisztérium nem reagált azonnal a Politico megkeresésére.