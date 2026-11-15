Bekrepált egy szál router, öt órán keresztül állt az egész USA légi közlekedése

Egy szál nyavalyás router: ha azt hinnénk, hogy csak az otthoni internetkapcsolatot képes hazavágni egy ilyen eszköz meghibásodása, akkor gondoljunk bele az amerikai légi közlekedési hatóság, az FAA helyzetébe. Ugyanis pénteken öt órán keresztül állt az Amerikai Egyesült Államok egészének légi közlekedése egy egyszerű routerhiba miatt: nagyjából 20 ezer repülőgép menetrendje borult fel.

A Reuters (nemzetközi hírügynökség, és nem szakmai portál) szerint a káosz egy, az L3Harris kormányzati beszállító által telepített eszköz hibája miatt következett be. Azt írták, hogy az eset újabb fájdalmas példa arra, milyen elavult az amerikai légiforgalmi irányítás elavult távközlési rendszere. Sean Duffy közlekedésügyi miniszter így eufemizált:

„Ez az FAA-rendszer nem ért fel a pillanathoz.”

Elmondta, hogy az L3Harris rutin karbantartási munkálatokat végzett, amelyek során legalább egy távoli helyszínen a távközlési vonalakat a régi rézvezetékekről optikai kábelekre állították át. Eközben léphettek fel problémák. „Azt próbáljuk kideríteni, hogy szakmai alkalmatlanság áll-e a háttérben – vagyis felhasználói hiba történt-e, az L3Harris telepítői hibáztak, esetleg egy eleve hibás routert szereltek be? Még nem sikerült megállapítanunk, mi okozta a problémát” – mondta Duffy.

A United Airlines egyik repülője Las Vegasban, 2025-ben. Fotó: ARTUR WIDAK/NurPhoto via AFP

Az L3Harris közölte, hogy komolyan veszi az ügyet, és „támogatja az FAA vizsgálatát annak feltárásában, hogy milyen körülmények vezettek a november 13-i, az egész országra kiterjedő légi közlekedési leálláshoz”.

Az FAA évente 1 milliárd dollárt költ a régi, rézvezetékes rendszer fenntartására, miközben nagy erőkkel dolgozik, hogy azt korszerű, optikai alapú kommunikációs technológiára cserélje le. „Elvárjuk az L3Harris-től – vagy attól a féltől, amelyik az adott routert biztosította számunkra –, hogy a jövőben színvonalasabb munkát végezzen” – mondta Duffy. Hozzátette: „Amerikában gyakorlatilag minden intézmény áttért már a rézről az optikai szálra, az analóg technológiáról pedig a digitálisra.”

A tilalom miatt több mint 6600 járatot töröltek, 8600 esetében pedig késésekre lehet számítani. Légiközlekedési elemzők szerint a történtek még napokig érezteti fogják a hatásukat a légi közlekedésben. A mostani volt az első alkalom 2023 januárja óta, amikor valamennyi repülőgép a földön rekedt. Akkor az FAA számítógépes rendszere hibásodott meg. Korábban a 2001. szeptember 11-i terrortámadások után hoztak ilyen intézkedést.