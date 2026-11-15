Három tartályhajó is aknára futott a Hormuzi-szorosban

Aknára futott és kigyulladt két tartályhajó a Hormuzi-szorosban, írja az MTI az iráni Forradalmi Gárda szombati bejelentése alapján. Vasárnap a Reuters már arról adott hírt, hogy három hajó kapott lángra.

A gárda a Telegramon arról tájékoztatott, hogy a két hajó kikapcsolta a radarrendszerét és titokban, egy engedélyezetlen útvonalon akart áthaladni a szoroson. Az iráni haditengerészet mindeközben egy másik olajszállítóról is beszámolt, amely a szoros keleti oldalánál kapott lángra, szintén azért, mert aknára csúszott.

Fotó: IRIB NEWS AGENCY / AFP

Irán az utóbbi hetekben többször adott hírt szerencsétlenül járt hajókról. Szerintük a hajók Teherán által nem engedélyezett útvonalon kísérelték meg az áthaladást a szoroson. A tájékoztatás szerint ezek a hajók aknákra futottak, jóllehet az amerikai hadsereg nemrég azt közölte, hogy a szoros nagy részét már aknamentesítették. Az Egyesült Királyság Tengeri Kereskedelmi Műveleti Ügynökségének (UKMTO) adatai szerint októberben legkevesebb 30, hajókat érő incidens történt a szorosban.