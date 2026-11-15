„Szép lassan leketyegsz, gyereked sincs, és jó eséllyel nem is lesz” – Takács Péter lélegeztetőgép-bizniszben érintett sógora Mérő Verának büfögött fel egy vaskos szexizmust

Alig pár napja számoltunk be arról, hogy Takács Péter korábbi egészségügyi államtitkár az esemény utáni tablettát állítólag cukorkaként zabáló 14 éves lányokkal riogatva kommentálta a Facebookon a gyógykészítmény vénykötelezettségének eltörlését. Úgy tűnik, ilyen riasztó nőképek nemcsak benne élnek a rokonsága tagjai közül.

A hétvégén ugyanis Takács sógora, a lélegeztetőgép-bizniszben igencsak érintett Kőszegi Gábor is eldurrant a közösségi médiában. Az ország egyik leghíresebb sógora nemrég Mérő Vera jogvédő posztja alatt kelt ki, az alábbiakat írva:

„Vera, hadd mondjak neked néhány őszinte szót, és remélem nem bánod, hogy kissé nyersebb leszek, mint amihez hozzá vagy szokva. Szép lassan leketyegsz, gyereked sincs, és jó eséllyel nem is lesz. Ha a haszontalan aktivizmusod jól fizet, akkor össze tudsz kaparni annyi pénzt, hogy valaki kicserélje a pelenkádat, mikor már magad alá szarsz. Ha nem, akkor szopó. A kutyát nem fogja érdekelni, mikor kicsekkolsz. Ez van.”

Fotó: LinkedIn

Nem tudjuk eldönteni, hogy a mások halálról való fantáziálgatás, a látens pelenkafétis, vagy a nők értékéről alkotott középkorias meggyőződések a legmeghökkentőbbek a kommentben. (Arról, hogy nemcsak Kőszegi névrokona kommentelt, a Mérőhöz eljutott beszámolókból, valamint a LinkedInről is megbizonyosodtunk.) Mindenesetre amikor Mérő külön posztban reagált a férfinak, ő elsősorban ezt az egész lélegeztetődolgot, meg a szexizmust emelte ki. Többek között azt írta:

„Mindenesetre az egy erős közös vonásuk ezeknek a fidesz-fiúknak, hogy a jogosultságtudatuk oldalazva sem fér be az ajtón. (Az is összeköti őket, hogy amikor lebuknak, jön értük a templomi közös ima.) És valahogy kezd kialakulni a fejemben egy összkép erről a templomjáró fideszes bántalmazó alkatról, amelyik szeret visszaélni a hatalmával, szeret átgázolni másokon, miközben a hülyeségig képzeli magát érinthetetlennek.”

Korábban beszámoltunk arról is, amikor Takács az Allee Bevásárlóközpontban kezdett el anyázni, miután felkérdezték sógorával kapcsolatban. Kőszegi Gábor Árpád a covidjárvány idején benne volt abban az üzletben, amivel 8 milliárd forinttal fölöztek le a lélegeztetőgépek beszerzéséből. A Válasz Online tavaly megírta, hogy a 2015-2019 között az állami kereskedőháznál dolgozó sógor Takács Péter feleségének a Fidelitasból származó kapcsolatain keresztül kerülhetett bele a lélegeztetőgépes üzletbe.