Egy korszak vége: a mátészalkai KDNP feloszlatta magát

„Október végén megszűnt a KDNP mátészalkai szervezete, ezzel együtt az alapszervezetben betöltött elnöki tisztségem és a párttagságom is. Az alapszervezet megszűnését támogattam” - posztolta hétfő délelőtt Hanusi Péter, Mátészalka polgármestere.

Hanusi azt írta, meggyőződéssel tartozott a kereszténydemokrata közösséghez, és korábbi közéleti döntéseit és szerepvállalását vállalja, illetve köszönettel gondol azokra, akik társai voltak mindebben. Majd azzal folytatta, hogy a választások után sok kérdés merült fel bennük, amelyekre nem kaptak válaszokat.

„Érdemi párbeszédre, őszinte számvetésre és közösségi támaszra lett volna szükségünk. Ehelyett azt éltük meg, hogy magunkra hagytak bennünket.”

A polgármester szerint helyben továbbra is nekik kellett az emberek elé állniuk, de egyre nehezebb volt ezt úgy megtenniük, hogy a saját kérdéseik is megválaszolatlanok maradtak, illetve az alapszervezetben egy ideje egyre nehezebben tudták összeegyeztetni a pártpolitikai képviselettel járó elvárásokat a saját meggyőződésükkel. Majd úgy fogalmazott:

„A nyilvánosságra kerülő súlyos ügyekben a tények teljes feltárását és a felelősség következetes megállapítását tartom szükségesnek. A büntetőjogi felelősségről az igazságszolgáltatás dönt. Közéleti szereplőként azonban nekünk is világos álláspontot kell képviselnünk: a tisztesség és a közpénzekkel való felelős gazdálkodás alapvető követelmény, amely mindenkire egyformán vonatkozik.

Hanusi azt írta, a döntés hosszabb ideje érlelődött bennük végül azt október 27-én hozták meg az alapszervezet ülésén, majd azzal folytatta:

„A múlt heti események megerősítettek abban, hogy személyesen is beszélnem kell a döntésünk hátteréről és a folytatásról. A csapatom egyben marad. Továbbra is elszántan dolgozunk együtt Mátészalkáért. Összeköt bennünket a város iránti felelősség, a közösen vállalt feladatok és az itt élőktől kapott bizalom.”

Hanusi Péter 2014 októberétől Mátészalka polgármestere, a Fidesz-KDNP színeiben, emellett a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének (TÖOSZ) elnöke is.

A mátészalkai polgármester posztja alapján már jócskán azelőtt eldőlt, hogy a helyi alapszervezetet feloszlatják, hogy az NVVH milliárdokra bukkant az erdőben és egyéb helyeken a Seszták Miklós KDNP-s országgyűlési képviselő bűnügyei utáni nyomozás keretei között.

Seszták Miklós KDNP-s országgyűlési képviselőt, exminisztert a nyomozóhatóság 12,6 milliárd forintnyi kenőpénz elfogadásával gyanúsítja a Volánbuszhoz kapcsolódó korrupciós ügyben. Szeptember 28-án vették őrizetbe, két nappal később elrendelték a letartóztatását. Ügyvédje októberben 300 millió forintos óvadék ellenében kérte a szabadlábra helyezését, illetve ingatlanra korlátozott bűnügyi felügyeletét, de a bíróság ezt elutasította.

Múlt pénteken a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal közölte, hogy erdőkben elásva, mezőgazdasági és raktárépületekben, lakóingatlanokban elrejtve, valamint egy félreeső helyen található, nagy értékű széfben összesen több mint 6 milliárd forintnyi készpénzt találtak a Seszták Miklós volt nemzeti fejlesztési miniszter ellen folyó büntetőeljárásban.