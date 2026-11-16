Filmszínházunk bemutatja: Másfél köbméter kápé Seszták Miklós határában (1 p 15 mp, r.: Unger Anna; IMDB: 9,7)

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„…választások jönnek-mennek, de mi mindig leszünk.”
Orbán Viktor ma már nevetségesen elbizakodottnak tűnő nyilatkozata november 12-én, alig egy nappal a NVVH bejelentése előtt

Az Abszolút Filmszínház péntek esti díszbemutatója (Másfél köbméter készpénz Seszták Miklós határában; 1 perc 15 másodperc, r.: Unger Anna; megj.: a zenén még tessenek dolgozni, mert ez az AI-slop méltatlan!) után Magyar Péternek már nem is kell bemennie dolgozni 2030-ig. Orbán Viktornak meg valószínűleg utána se.

(És most ne kezdjük el álmodni azt az egyébként komoly közgazdasági érvekkel is megtámasztható libertárius-anarchista fantáziát, hogy egy ország gazdaságának csak használna a politikai kormányzás teljes hiánya!)

A három megyére és a fővárosra kiterjedő akcióban előásott, előtúrt, előcsipegetett halomnyi készpénz pont az a látványelem, amire a Tisza-kormánynak szüksége volt legfontosabb politikai projektjének igazolására.

Annyira tökéletes, hogy szinte valószínűtlen.

De a valószínűtlenségénél is valószínűtlenebb, hogy manipuláció volna.

Egyébként is meglehetősen valószínűtlen országban élünk, és most éppen egy valószínűtlenül korrupt rendszer még valószínűtlenebb kapzsiságát és még annál is valószínűtlenebb ostobaságát illusztrálják a pénzhegy képei, elképesztő erővel.

A mocskos kápéhalom mindenkinek a fantáziáját megmozgatja.

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