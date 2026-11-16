Guardian: Az izraeli hadsereg 3,5 millió palesztinról készült fényképet töltött fel az Amazon arcfelismerő rendszerébe, hogy megfigyelje őket

Az izraeli hadsereg 3,5 millió, palesztinokról készült fényképet töltött fel az Amazon felhőjébe, hogy a vállalat mesterséges intelligencián alapuló arcfelismerő rendszerével elemezze azokat – írja a Guardian hosszú, tényfeltáró cikkében, kiszivárgott dokumentumokra hivatkozva. A cikk egyik szerzője Harry Davies, aki a palesztin civilek megfigyeléséről szóló NAZA című dokumentumfilm producere is. A filmről írt kritikánk itt olvasható.

A hatalmas képgyűjtemény 2024 elején, a gázai háború első hónapjaiban került az Amazon egyik Tel-Aviv melletti adatközpontjába.

Az iratok és a lapnak nyilatkozó katonai források szerint az izraeli hadsereg az elmúlt években egyre inkább az amerikai technológiai óriás szolgáltatásaira támaszkodott, nemcsak a palesztinok megfigyelésében, hanem titkos hírszerzési adatok tárolásában is.

Palesztinok zászlókkal vonulnak a romokkal borított utcán egy gyászmenetben a Gázai övezetben található Dzsabáliában, 2026. november 15-én. Fotó: MOHAMMED AL QUMSAN/Middle East Images via AFP

A cikk szerint a fényképeket a hadsereg Rolling Stone néven ismert részlege töltötte fel az Amazon Rekognition nevű arcfelismerő rendszerébe. A részleg a Gázában és Ciszjordániában élő palesztinokról vezet kiterjedt nyilvántartásokat, amelyekben a személyes és családi adatok mellett az ingatlantulajdonra, a munkavállalási engedélyekre és az ellenőrzőpontokon való áthaladásra vonatkozó információk is szerepelnek. A hadsereg több millió, személyi igazolványhoz készült fényképhez is hozzáfér. Ezeket korábban is felhasználták arcfelismerésre: a Blue Wolf nevű mobilalkalmazással például az izraeli katonák Ciszjordániában beszkennelhetik a palesztinok arcát, majd lekérdezhetik a róluk tárolt adatokat, köztük azt is, hogy körözik-e őket.

A megfigyelés a Guardian cikke szerint a gázai szárazföldi offenzíva 2023. októberi megindítása után tovább bővült. Az izraeli hadsereg az ideiglenes ellenőrzőpontokon rendszeresen fényképezte az áthaladó palesztinokat, köztük azokat is, akik a bombázások elől menekültek. A felvételeket arcfelismerő technológiával vetették össze a katonai adatbázisokban tárolt képekkel. Egyelőre nem tudni, hogy az Amazonhoz feltöltött 3,5 millió fénykép ezekről az ellenőrzőpontokról származik-e, egy katonai forrás szerint azonban éppen a begyűjtött képek óriási mennyisége miatt volt szükség az Amazon infrastruktúrájára. A New York Times korábban arról számolt be, hogy az izraeli arcfelismerő rendszerek időnként tévesen fegyveresnek azonosítottak civileket. ENSZ-szervezetek és emberi jogi csoportok szerint az ellenőrzőpontokon sok palesztint őrizetbe vettek, majd úgy tartottak fogva, hogy nem léphettek kapcsolatba a külvilággal.

A Guardian feltárása szerint az együttműködés messze túlmutatott a fényképek elemzésén. A Rolling Stone már 2023-ban megkezdte adatbázisainak átköltöztetését az Amazon Web Services (AWS) különlegesen védett felhőtárhelyére, amelyet a vállalat és az izraeli hadsereg „fallal körülvett kertnek” nevezett. A lap forrásai szerint 2024 elején izraeli katonák egy kisebb csoportja az AWS tel-avivi irodáiban dolgozott azon, hogyan lehetne a vállalat technológiájával hatékonyabbá tenni a gázai arcfelismerő rendszert. Az azonban nem derült ki, hogy az ott végzett munkájuk eredményeit később a gyakorlatban is alkalmazták-e.

Az izraeli hadsereg és az Amazon együttműködésének alapja a 2021-ben kötött, több milliárd dolláros Project Nimbus megállapodás, amelynek keretében az AWS és a Google felhőszolgáltatásokat nyújt izraeli kormányzati és katonai szerveknek. A Guardian korábbi feltárása szerint a szerződés olyan kikötéseket is tartalmaz, amelyek megtiltják a két amerikai vállalatnak, hogy egyoldalúan korlátozzák vagy felfüggesszék az izraeli állam hozzáférését a szolgáltatásaikhoz, még akkor is, ha az megsérti a felhasználási feltételeket. A Microsoft ezzel szemben tavaly letiltotta az izraeli hadsereg hozzáférését egy olyan technológiához, amelyet palesztinok tömeges megfigyelésére használtak.

Az AWS szóvivője a Guardian megkeresésére azt közölte, hogy a vállalat nem lát rá, ügyfelei pontosan mire használják a felhőszolgáltatásait, és a beleegyezésük nélkül nem ad tájékoztatást a velük kötött megállapodásokról. Az izraeli katonák tel-avivi irodájukban tett látogatásait szokásos ügyféltalálkozóknak nevezte. Az izraeli hadsereg nem kívánt nyilatkozni a katonai műveletekhez kapcsolódó szolgáltatásokról. A kiszivárgott dokumentumok ugyanakkor azt mutatják, hogy az amerikai technológiai cégek egyre fontosabb szerepet játszanak az izraeli hadsereg működésében, miközben Izraelt súlyos háborús jogsértésekkel, köztük népirtással is vádolják a gázai hadműveletek miatt.