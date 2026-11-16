2027. január 1-től előre be kell jelenteni a hatóságoknak, ha valaki 10 ezer eurót (most 3,65 millió forint) elérő összegű készpénzt vinne ki vagy hozna be a határon. Ilyen szabály eddig csak az EU külső határaira vonatkozott, januártól viszont Magyarország minden határára érvényes lesz.

A módosítás a pénteken a pénzmosás megelőzéséről szóló törvény módosításaként jelent meg a Magyar Közlönyben. A szabály betartását a készpénztranzit-ellenőrző hatóság fogja ellenőrizni, amit a kormány jelölhet majd ki, annak kell majd előre bejelenteni a készpénztranzit szándéka, az pedig igazolást készít, aminek a határ átlépésekor elérhetőnek kell lennie.

Az NVVH által lefoglalt pénzek Seszták Miklós ügyében. Fotó: NVVH/Facebook

A bejelentésben szerepelnie kell a készpénzhordozó teljes nevének, a személyazonosító okmánya számának, a készpénz értékének és eredetének meg a szállítás céljának. A határ átlépésekor ellenőrzés esetén be is kell mutatni a készpénzt és a bejelentésről szóló igazolást. Ha ilyenkor olyan készpénz kerül elő, aminek a szállítását nem jelentették be előre, a hatóságoknak joguk van azt lefoglalni. A zár alá vételre ugyanazok a szabályok vonatkoznak majd, amik az EU határait átlépő szállításoknál eddig is érvényesek voltak. (via Portfolio)