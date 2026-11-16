Jövőre újra bíróság elé állítják a három gyerekét megölő Lindsay Clancyt

Jövőre újra bíróság elé áll a massachusettsi Lindsay Clancy, akit három gyereke meggyilkolásával vádolnak. A bíró 2027. március 29-re tűzte ki a tárgyalás kezdetét, bár az ügyészség egyelőre nem közölte egyértelműen, milyen vádpontok alapján állítják ismét bíróság elé Clancyt.

Az ügyészek jelezték, hogy esküdtszéki tárgyalást szeretnének, amit a védelem úgy értelmezett, hogy Clancyt ismét előre kitervelten elkövetett emberöléssel vádolják majd, ahogyan az első perben is. A 36 éves nő idén tartott első pere eredménytelenül zárult, miután a 12 tagú esküdtszék nem tudott egyhangú döntésre jutni.

Clancyt az első perben háromrendbeli, előre kitervelten elkövetett emberöléssel vádolták. Ez a vádkategória olyan emberölésre vonatkozik, amit az elkövető szándékosan és előre megfontoltan hajt végre. De az ügyészek enyhébb vádat is emelhetnek Clancy ellen, például másodfokú emberölés miatt, ami olyan emberölésekre vonatkozik, amiket rosszindulatból vagy rendkívüli gondatlansággal, de előzetes tervezés nélkül követnek el.

Egy héttel ezelőtt William Sullivan bíró elutasította a védelem indítványát, amiben arra hivatkozva kérték az eljárás megszüntetését, hogy Clancy újbóli bíróság elé állítása sértené a kétszeres büntetőeljárás tilalmát. Ez a jogelv azt biztosítja, hogy senkit ne lehessen ugyanazért a bűncselekményért ismételten büntetőeljárás alá vonni, ha korábban már jogerősen felmentették vagy elítélték. A bíró döntése megnyitotta az utat a második tárgyalás előtt.

Lindsay Clancy a plymouthi legfelsőbb bíróságon 2026. augusztus 24-én. Fotó: Greg Derr/The Patriot Ledger/via REUTERS

Clancy nem tagadja, hogy megölte a gyerekeit, de a védői azzal érvelnek, hogy a tragédia idején súlyos szülés utáni pszichózisban szenvedett. Az ügyészség szerint viszont a nő szándékosan ölte meg a gyerekeit. Clancy jelenleg egy Massachusetts állambeli, állami fenntartású pszichiátriai és egészségügyi intézményben van.

A nő volt férje szeptemberben azt mondta, megbocsátott a gyerekeit megölő nőnek, mert „örökké emésztette volna magát”, ha nem így tesz. (BBC)