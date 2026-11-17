Decembertől Murányi András is az ATV csapatát erősíti: a csatorna Start című reggeli műsorának szerkesztőjeként és műsorvezetőjeként találkozhatnak vele a nézők – írja közleményében a csatorna.

„Személyében egy nagy presztízsű, megkérdőjelezhetetlen hitelességű szakember érkezik a csatornához, aki nézőink számára sem lesz ismeretlen, hiszen korábban is rendszeresen szerepelt műsorainkban” – mondta Németh S. Szilárd, az ATV elnök-vezérigazgatója.

Murányi az éppen bezárt Népszabadság épülete előtt Fotó: Balogh Zoltán

„Murányi András pályafutása során több jelentős magyar médiumnál is dolgozott, a Népszabadság napilap utolsó főszerkesztőjeként pedig a magyar sajtótörténelem kiemelkedő szereplője” – emlékeztet a közlemény, amelyből kimaradt, hogy Murányi a kormányváltás után annál az Indexnél kezdett dolgozni felelős szerkesztőként, amely a kampányban egészen meredek fideszes hazugságokat terjesztett. Ebből a pozíciójából akkor távozott, amikor Hont András lett az Index vezérigazgatója.

„Jelentős kihívás műsorvezetőként és szerkesztőként csatlakozni az ATV csapatához, mert bár harminc évet töltöttem el a médiában különféle lapoknál, pozíciókban és műsorokban, a kamera másik oldalán még nem dolgoztam. Persze én nem változom: valódi kérdésekre érdemi válaszokat várok, és a tárgyszerű, hiteles tartalmakon túl igyekszem megmutatni minden történet kiindulópontját: az embert” – hangsúlyozta Murányi András a közleményben.

Az ATV Start „megújult csapatát” Szirmay Dávid főszerkesztő vezeti, aki a korábbi kormánypártok befolyása alá került Blikk második embere volt. Miután a választásokat követően távozott, azt hangsúlyozta, hogy a Blikk nem volt „aljas, hazug propaganda”.