Hont András lesz az Index vezérigazgatója

Hont András veszi át a vezérigazgatói feladatokat az Indexnél – közölte az Indamédia.

A közlemény szerint a főszerkesztő személye nem változik Hont érkezésével. Az Index főszerkesztői posztját májusban vette át Gedei Norbert addigi főszerkesztő-helyettes, a lapot az azt megelőző hat évben vezető Fekete-Szalóky Zoltán a TV2 tanácsadója lett. A Fekete-Szalóky által vezetett Indexről az „Erre látom, hogy Rogán hívja a főszerkesztőt” című hosszú cikkünkben írtunk.

A hírre, hogy Hont lesz a vezérigazgató, pillanatok alatt reagált Magyar Péter is. A miniszterelnök a Facebookon azt írta:

„Micsoda egymásra találás: az ötszázmillió forint közpénzzel kitömött propagandista, H. András lett a milliárdnyi közpénzzel kitömött propagandalap, az Index vezetője, Orbán személyes utasítása alapján. Összenő, ami…”

Ezzel egyidőben távozik a laptól Murányi András, a tíz éve bezárt Népszabadság utolsó főszerkesztője, aki felelős szerkesztőként csatlakozott az Indexhez néhány hónappal ezelőtt. Murányi ezt a Facebookon jelentette be, azt írta:

„Saját kérésre, a mai nappal távozom az Index felelős szerkesztői pozíciójából. A fenti kérést a jelenlegi vezérigazgató – közös megegyezéssel – elfogadta. (...) Az élet nem mindig egyszerű, de a cél – minőségi tartalom készítése – sosem változhat. Minden kollégámnak sok sikert kívánok!”

Ahogyan a közleményben írják, Hont András az ÖT nevű médiavállalkozás vezetője, korábban, 2021 és 2024 között az Átlátszónál dolgozott, és saját műsort vezetett a Spirit FM-en. Előtte közel tíz évig újságíróként és rovatvezetőként dolgozott a HVG hetilapnál, illetve a hvg.hu-nál. Még korábban szabadúszóként publikált szinte az összes napi- és hetilapban és több folyóiratban is.

A közlemény szerint az Index és az ÖT „jelenleg is fennálló tartalmi partnersége a jövőben is folytatódik, amelynek keretében az ÖT a tartalomfejlesztésben és egy intenzívebb közösségi média modell kialakításában működik közre annak érdekében, hogy az Index megőrizze jelenlegi piacvezető pozícióját, miközben erősödik a minőségi, kritikus szemléletű tartalmak szerepe”.

Hont András 1990-től 2007-ig a Fidesz tagja volt. 1994-ben a párt erzsébetvárosi önkormányzati képviselőjének választották. Az 1994. és az 1998. évi országgyűlési választásokon Deutsch Tamás, 2002-ben Rockenbauer Zoltán kampányát vezette.

Az Index eddigi vezérigazgatója, Starcz Ákos a közlemény szerint „a jövőben kibővített, holding szintű szerepkörben folytatja munkáját: az Indamedia Executive Board tagjaként meghatározott területek szakmai irányításáért felel”.

Azt írják, ebben a minőségében „feladata lesz a cégcsoport média portfóliójának koordinációja, az egyes divíziók, kiemelten a rendezvény üzletág és a kapcsolódó márkák közötti együttműködések további erősítése, valamint a csoportszintű szakmai stratégia megvalósításának támogatása”.

Hazugságok

Az Index a 2026-os választási kampányban előállt egy 600 oldalas dokumentummal, amely alapján azt írták, a Tisza jelentős, akár 1300 milliárd forintos adóemelésre készülhet, és „radikális baloldali fordulatot” tervez az adópolitikában. A párt ezt már korábban is tagadta: Magyar Péter akkor azt mondta, semmi közük a dokumentumhoz, és az Index állításait hazugságnak nevezte. 2026 februárjában a Fővárosi Törvényszék első fokon sajtó-helyreigazításra kötelezte a lapot a cikkek miatt, 2026 márciusában az ítélet jogerőre emelkedett.

A jogerős ítélet helyreigazításra kötelezte az Indexet, mely többek között azt tartalmazza:

„a cikk alapjául szolgáló, az index.hu által I.PDF II.PDF III.PDF linken közzétett dokumentum nem a Tisza Párt gazdasági tervezete, így abból semmilyen okszerű következtetés nem vonható le a Tisza Párt hivatalos programjára, az általa tervezett adózási rendszerre, új járadékcsomag bevezetésére”.

Hont András és Orbán Viktor az Ötben Fotó: Öt/YouTube

ÖTszáz millió

Májusban írtunk arról, hogy 500 millió forintot adott valaki tavaly a Hont András tulajdonában álló Öt-kontent Nonprofit Kft.-nek. Az Öt-kontent éves beszámolója szerint 503 millió forint bevételt szerzett tavaly, ebből 3 millió a nettó értékesítési árbevétel, 500 millió forint „egyéb bevételek”. Hont akkor a portál megkeresésére azt mondta, hogy hiába látványosan kerek a szám, a bevétel több forrásból állt össze. „Többen adtak pénzt a projekthez, de magyar vállalkozók nem feltétlenül akarják, hogy velem emlegessék együtt” – mondta Hont, hozzátéve, hogy a projekt egy fillér állami pénzt sem kapott.

Hont aztán az ATV-s Öt egyik műsorában azt kérte, ne tőle kérdezzék, hogy egy Fidesz-szimpatizáns milliárdos miért őt találta meg félmilliárd forint támogatással.

Az Öt rövid fennállása alatt háromszor is beszélgethetett a független sajtónak az egész rendszere alatt interjút nem adó Orbán Viktorral. A felvételek tanúsága szerint az interjúk ugyanott készültek, ahol a Szergej Lavrovval is interjút készítő Ultrahang fogadta a bukott miniszterelnököt.