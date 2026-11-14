444 nappal később igazított helyre az Index

Bár a péntek estét kétségkívül Seszták Miklós erdőben elásott milliárdjai uralták, azért ne sikkadjon el az sem, hogy mekkora menetelésben volt tegnap az Index is.

2026. november 13-án, azaz 444 nappal azután, hogy megjelent az „Egy, az Index birtokába került feljegyzésről kiderül: brutális szja emelésre készülhet a Tisza Párt” című cikk, az Index helyreigazítást közölt, amelyből (nyilván nem nagy meglepetésre) kiderül: valótlanul állították, hogy a cikkben illusztrációként bemutatott „Feljegyzés a Tisza Párt vezetése részére 2025. július 17.” megnevezésű dokumentumot a Tisza Párt gazdasági kabinetje készítette a párt vezetése számára, a párt vezetésének készített belső feljegyzés lenne.

„A hamis dokumentum alapján valótlanul híreszteltük, hogy a Tisza Párt brutális szja emelésre készül, a hamis feljegyzésből a Tisza Párt szja programjára következtetni semmilyen módon nem lehet, a Tisza Párt hiteles szja programja a magyartisza.hu oldalon, a Facebookon elérhető.”

Nem ez volt az első alkalom, hogy az Indexnek helyre kellett igazítania, a Tisza elleni kampány egyik legdurvább, az emberek megélhetési félelmét kizsigerelő elemét épp rajtuk keresztül tolták. Arról, hogy épül fel ez a totális kamura épülő vonal hogy épült fel, itt írtunk alaposan. Egyébként pont ezzel a tegnap helyreigazított darabbal indult az egész.

És bár Magyar Péter a kampány során végig jelezte, hogy semmi nem igaz azokból a sorra kiderülő „lebukásokból”, amikkel az Index megsorozta (a 600 oldalas dokumentum már mindenkinek a könyökén jött ki, a legabszurdabb meg talán macska és kutyaadó volt, ami totál kretén posztcunamit hozott elő a fideszes politikusokból), a lényegen ez nem változtatott: a Fidesz ezerrel riogatta a választópolgárokat azzal, hogy ha a Tisza nyer, az új miniszterelnök személyesen fogja kivenni mindannyiunk pénztárcájából az utolsó 5 forintost is.

Voltak plakátok is, persze. Fotó: Németh Dániel/444

Már januárban buktak emiatt pert, volt egy kis jogértelmezési bűvészkedés, az első helyreigazítás viszont már csak a kormányváltás után érkezett meg.

És tegnap este erre rátettek nem egy, de rögtön 3 helyreigazítást.

A brutális szja-emeléses mellé ugyanis érkezett még helyreigazítás az

Az „1300 milliárdos megszorításra készülhet Magyar Péter pártja ” című cikk,

” című cikk, és az „Itt találja a Tisza Párt teljes adócsomag-tervezetét, nyilvánosságra hoztuk” című cikk miatt is.

Talán nem túl nagy szpojler: mindkettőben valótlan állítások szerepeltek.