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Hiába támogatta az ötletet többek közt Elon Musk és Donald Trump is, az Nvidia igazgatótanácsa nem szeretné, hogy Jensen Huang, a cég társalalapítója és vezérigazgatója visszatérjen a céghez. Huang alig néhány napja mondott le, miután kiderült hogy egy kémgyanús kínai nővel, valamint két beosztottjával is viszonyt folytatott.

Huang lemondása nemcsak az Nvidia részvényeinek árfolyamát, hanem az egész techvilágot megrázta. Gyakorlatilag órákkal a lemondás bejelentése után elindult a „Bring Jensen Back” (Jensent vissza!) kampány, amit már több mint 175 ezer ember írt alá, köztük maga Elon Muskkal, a világ leggazdagabb embere.

Hétfőn már Donald Trump is arról beszélt, hogy a maga részéről nem bánná, ha az Nvidiához visszatérne az az ember, akit lehet, hogy behálóztak a kínaiak. A Financial Times pedig arról írt, hogy maga Huang is arról konzultált bizalmi embereivel, hogy valahogy visszatérne a céghez, aminek ő volt az egyik alapítója, és ami az ő vezetésével lett a világ egyik legértékesebb cége.

A BBC és a Politico azonban most egybehangzóan úgy értesültek, hogy a mesterséges intelligencia hatalmas chipigényein óriásira nőtt, a nagyhatalmak versenyében kulcsfontosságú cég igazgatótanácsa nem szeretné, hogy a lemondott vezérigazgató visszatérjen az Nvidiához. A Politico szerint a cég jelenlegi vezetése inkább alaposan kivizsgálná a Huang-ügyet.