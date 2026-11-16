Trump nem bánná, ha Jensen Huang visszatérne az Nvidiához

Donald Trump azt mondta, „biztosan nem bánná”, ha Jensen Huang visszakapná a munkáját. Az elnök azért szólalt meg az ügyben, mert más technológiai vezetők, köztük a SpaceX-et irányító Elon Musk és Tim Sweeney, a Fortnite-ot készítő Epic Games vezérigazgatója is arra kérték az Nvidia igazgatótanácsát, hogy „hozzák vissza Jensent”. Sőt, ez a törekvés már valóságos kampányként működik, konkrétan ez a mottójuk: „Bring Jensen Back”.

Trumpot most újságírók kérdezték, amikor elhagyta a Fehér Házat. Röviden annyit mondott: „Gondolom, az egyik tanulság talán fontosabb a másiknál, de én biztosan nem bánnám, ha visszatérne”. Jensen Huang múlt hét csütörtökön mondott le, miután kiderült, hogy a házas cégvezetőnek viszonya volt egy kínai kémmel, valamint a vállalat egyik munkatársával is. A világ egyik legnagyobb értékű vállalatának részvényárai azonnal zuhanni kezdtek. Hogy milyen messzemenő hatásai lehetnek Huang házasságtörésének, arról itt írtunk bővebben.

Trump és Jensen Huang a Fehér Házban 2025 áprilisában. Fotó: JIM WATSON/AFP

Trump a botrány kirobbanása óta elragadtatással beszélt Huangról, és azt is elmondta, elhiszi neki azt, hogy „fogalma sem volt róla, hogy a nő kém”. A pénzügyminiszter, Scott Bessent viszont más véleményen van. Ő arra szólította fel az Nvidiát, hogy a következő vezérigazgatóját a cégen kívülről válassza ki. (BBC)