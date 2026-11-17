Közzétette az Európai Bizottság a szokásos őszi gazdasági előrejelzését a tagállamokra vonatkozóan, ami Magyarország esetében eltérőbb pályát vetít előre, mint a magyar pénzügyi kormányzás várakozásai. A három fő mutatót nézve (GDP, infláció, költségvetési hiány) Brüsszel a magyar kormánynál is pesszimistábbnak tűnik. Csupán egy mutató, a GDP esetében számít az Európai Bizottság szebb számokra, az infláció és a költségvetési egyenleg vonatkozásában rosszabb folyamatokkal kalkulál.

Először is idézzük fel, mivel is számoltak Kármán Andrásék a középtávú kitekintésükben. Az idei évre 1,7 százalékos gazdasági növekedéssel, 2027-re 2,4, 2028-ra pedig 2,6 százalékkal. Ami az inflációt illeti, az idei 1,7 százalék után jövőre 3, 2028-ra pedig 2,5 százalékossal terveztek. A költségvetési hiánynál idén a GDP arányában 7,3 százalékos deficittel kalkuláltak, jövőre ezt 4,9 százalékra javítanák, majd 2028-ban 4 százalékosra.

Fotó: Pénzügyminisztérium

Ezzel szemben Brüsszel többet is kinéz a magyar gazdaságból. Vagy másként megközelítve úgy is fogalmazhatnék, hogy egy újabb előrejelzés érkezett, ami megerősíti a Pénzügyminisztérium konzervatív tervezését. Az EB az idei évre ugyanis 1,8 százalékos növekedéssel számol, ami jövőre 2,8 százalékra gyorsulhat, majd 2028-ra 2,9 százalék is lehet.

Ezzel ki is merítettem a „pozitívumokat” a három mutatót illetően. Az infláció esetében ugyanis Brüsszel a kormány által várt 1,7 százalék helyett 2,2 százalékkal számol az idei évre, jövőre ez majdnem a duplájára gyorsulhat, 3,5 százalékra, hogy aztán 2028-ra 3 százalékra mérséklődjön.

A költségvetési hiány lefaragása közel sem lehet annyira gyors, ahogy azt Kármánék tervezik. Idén ugyan szerintük sikerült jobban csökkenteni a hiányt, 7,3 százalékra, de jövőre az európai uniós szakemberek szerint nem lehet 5 százalék alá vinni a deficit mértékét, hiszen 5,2 százalékos hiányt várnak, ami 2028-ra ezen a szinten beragad. Arra az évre ráadásul enyhén növekvő, 5,3 százalékos GDP-arányos hiányt várnak. Ebben az esetben egyébként nem az Európai Bizottság tűnik túl pesszimistának, sokkal inkább a hiány csökkentésének Kármánék által tervezett üteme tűnik túlzottan is optimistának.

Egyúttal kiderült, hogy az államadósság tekintetében is rosszabb pályát vetítenek előre. Az Európai Bizottság szerint a GDP-arányos államadósság 78,2 százalékra fog emelkedni 2028-ra, miközben a Pénzügyminisztériumban úgy terveznek, hogy a mértéket 2028-ra 76,9 százalékra csökkentik. Az idei évben 77,2 százalékos lehet az államadósság, vagyis a brüsszeli előrejelzés a jelenleginél nagyobb adósságszinttel kalkulál.