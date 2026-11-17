A Magyar Telekom 2027-ben nem hajt végre inflációkövető díjkorrekciót – jelentette be a vállalat a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

A döntését a jelenlegi makrogazdasági környezetet és kilátásokat, valamint a piaci folyamatokat és az ügyfelek fogyasztási szokásainak alakulását figyelembe véve hozta meg.

Tavaly áprilisban Nagy Márton akkori nemzetgazdasági miniszter az élelmiszerekre bevezetett ársapka bűvöletében önmérsékletre kérte a bankokat és a telekommunikációs cégeket is. Egészen pontosan azt kommunikálta a bankok esetében, hogy vagy önként vállalják, hogy nem emelnek a díjaikon, vagy ebben a szektorban is államilag vezetnek be díjkorlátozást, és lényegében ugyanez történt a telekommunikációs cégek esetében is.

A kormányváltással távozott Nagy Márton, így a szóban forgó cégek sem kötik már magukat a korábbi ígérethez, mindkét szektor szereplői áremelésről döntöttek. A Magyar Telekom, a Yettel és a One is visszatért az inflációkövető díjkorrekcióra, májusban mindhárom szolgáltató árai 4,4 százalékkal, a tavalyi éves infláció mértékével emelkedtek. Jövőre viszont ezek szerint már nem lesz emelés, legalábbis a Telekom részéről. (MTI)