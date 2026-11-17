Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter. Fotó: Németh Dániel/444

Lemondott Szőnyegi János, a Honvédelmi Minisztérium (HM) védelempolitikáért és haderőfejlesztésért felelős helyettes államtitkára – értesült a HVG. A lemondás már a múlt héten megtörtént, és Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter el is fogadta, de az államtitkár távozását még nem jelentették be nyilvánosan.

A Honvédelmi Minisztérium megerősítette a lapnak a lemondást, és azt írták, hogy a helyettes államtitkár utódjának kiválasztása folyamatban van.

A HVG felidézi, hogy amikor Ruszin-Szendi Romulusz bejelentette a tárca új vezetését, így fogalmazott Szőnyegiről az állománynak:

„Őt se kell bemutatni szerintem, dolgozott ebben elég sokat. Végig mellettünk volt a kampány folyamán is.”

Szőnyegi nem sokkal a magyarországi rendszerváltás előtt szerelt fel. Karrierje során túlnyomó részt védelmi tervezéssel foglalkozott. 2014-re a Honvédelmi Minisztérium Stratégiai Elemző és Értékelő Osztályának vezetője lett, 2021-ben pedig már a Magyar Honvédség Parancsnokság Haderőtervezési Csoportfőnökség Transzformációs Főnökség főnöke volt. Néhány éve ezredesi rendfokozatból távozott – írja a lap.