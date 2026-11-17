Menesztették a Kincsem Park éléről Szotyori Nagy Ádámot, akit 2023. június 1-jén Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter nevezett ki a Kincsem Nemzeti Kft. ügyvezető igazgatójává – írja a Kontroll.

Szotyori Nagy Ádám Fotó: MTI Fotószerkesztõség/Lakatos Péter/MTI/MTVA

A Park teljes működésének megújítására és irányítására az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium Balogh Leventét nevezte ki ügyvezető igazgatónak, a cégvezetői feladatokat pedig Brenkus Krisztián, a Szerencsejáték Zrt. korábbi kereskedelmi igazgatója vette át. Közös feladatuk, hogy új alapokra helyezzék a Park működését, és javítsák a terület kihasználtságát, fogalmaz a minisztérium közleménye, mely szerint „a cél egy olyan korszerű, a hét minden napján használható szabadidős, családi, – és rendezvényközpont létrehozása, amely Budapest és a magyar lóversenyzés számára is új lehetőségeket teremt”.

Az új ügyvezető igazgató, Balogh Levente, a Szentkirályi Ásványvíz alapítója, akinek a Balázs Kicks-tulaj Pachert Balázzsal közös üdítőitalát Nagy István agrárminiszter reklámozta, de áprilisban a választás előtt már arról posztolt, hogy nem kér az orosz befolyás alatt élésből. Kocsis Máté a választás után Baloghot is árulónak nevezte, mire az üzletember úgy reagált: