A várakozásoknak megfelelően nem változtatott a jegybanki alapkamat szintjén a monetáris tanács. A kamatszint továbbra is 5,5 százalék, az overnight jegybanki betétkamat szintje is maradt változatlanul 4,5 százalék, míg az overnight fedezett hitelét 6,5 százalék.

Fotó: Németh Dániel/444

A kamatszint az augusztusban véget ért mini, három lépésből álló kamatcsökkentési periódus óta változatlan, az infláció közben enyhén emelkedik, de még bőven a mostani jegybanki célsávban van. Varga Mihály három órakor sajtótájékoztatón beszél arról, miért így döntött a monetáris tanács, és milyen közeljövőre számít az MNB.

„A döntés nem jelent meglepetést, megfelel a várakozásainknak és a piaci konszenzusnak is. A kamattartás egyben azt jelzi, hogy a jegybank továbbra is óvatos monetáris politikát folytat. Bár az energiaárak valamelyest mérséklődtek az előző kamatdöntés óta, továbbra is magas szinten vannak, ami változatlanul inflációs kockázatot jelent”

– reagált a döntésre Németh Dávid. A K&H vezető elemzője szerint az óvatosság mellett szólhatott az is, hogy az infláció októberben tovább emelkedett, és bár így is csak a jegybanki célsáv alsó határát súrolja, a következő időszakban további gyorsulás várható.