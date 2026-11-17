Velkey György László, a Külügyminisztérium államtitkára Facebook-bejegyzésben mutatta be, hogy a Szijjártó Péter vezette külügyi tárca annak idején kiemelt bánásmódot kért az Orbán Áronhoz köthető cégeknek a vietnámi konzulátusoktól.

Fotó: Kaufmann Balázs/444

A parlamenti államtitkár a múlt héten már ismertetett egy 2023 őszén kelt levelet, melyben Orbán Áron együttműködést ajánlott az akkori külügyminiszternek, Szijjártó Péternek. Most Velkey egy ugyancsak 2023. szeptemberi levelet tett közzé: ebben a vietnámi konzulok azt az utasítást kapták a külügytől (KKM), hogy az Orbán Áronhoz köthető cégek – a HR Capital Kft. és a Multi Shoot Zrt. – továbbra is kiemelt figyelmet és kezelést kapjanak a Ho Si Minh és Hanoi városaiban lévő konzulátusokon, és „biztosítsanak soron kívüli ügyfélfogadási időpontokat a munkavállalóik behozatalához szükséges ügyintézéshez”. Mindezt a tárca azzal indokolta, hogy ez „a KKM felsővezetői elvárása”.

„Ez volt tehát Szijjártó Külügyminisztériuma: a magyar érdekek képviselete helyett családi üzleti érdekek kiszolgálása volt a fontos. Ennyit arról, hogy üzleti ügyekkel nem foglalkoztak… ”

– írta Velkey György László.

Orbán Áront, Orbán Viktor öccsét múlt hét szerdán tartóztatták le embercsempészés gyanújával.